Wer braucht denn schon ein Programm

Eine überaus verblüffende Show haben Uli Boettcher und Bernd Kohlhepp am Samstagabend im Bad Saulgauer Stadtforum geboten. „Denn sie wissen (noch) nicht, was sie tun“, hatten sie ihr Programm genannt und „einen Abend wie eine Wundertüte“ versprochen. Vor vollen Zuschauerreihen zeigte sich alsbald, dass dies durchaus wörtlich zu verstehen war. Statt fest einstudierte Nummern abzuarbeiten, reagierten die zwei begnadeten Schauspieler mit unnachahmlicher Spontanität auf Einfälle und Anregungen des Publikums.

Bernd Kohlhepp aus Tübingen, vielen bekannt durch seine Gestalt des Herrn Hämmerle, und Uli Boettcher vom Hoftheater Baienfurt ergänzten sich perfekt. Beide sind jeweils mit dem Hauptpreis des Baden-Württembergischen Kleinkunstpreises ausgezeichnet worden und genießen Kultstatus im Ländle.

An diesem Abend wollten sie in einen Wettstreit treten, eine Art Duell unter der Regie der Zuschauer. Die Suche nach zwei Vertretern aus dem Publikum, die ihnen dazu konkrete Anweisungen geben sollten, gestaltete sich ein wenig schwierig. Die Saulgauer gaben sich zurückhaltend und spröde, doch letztendlich fanden sich zwei „Opfer“ in Gestalt von Norbert und Johanna. Immerhin winkte ihnen ja ein geradezu fantastischer Gewinn: ein Abendessen für zwei Personen bei sich daheim, anfallende Kosten lediglich der Anfahrtsweg und die Zutatenumlage, gerne könnten sie auch selbst kochen.

Der Zweikampf lief in mehreren Runden ab. Begonnen wurde mit einer Rede, das Thema vorgegeben von den Publikumskandidaten. Während Boettcher aus dem Stegreif räsonierte, war Kohlhepp, dicht an seinen Rücken geschmiegt, fürs wilde Gestikulieren zuständig. Nicht ganz einfach, wenn man vom Gesagten völlig überrascht wird. Es folgte ein Vortrag zur nepalesischen Physiotherapie, selbstredend in nepalesischer Sprache, von Kohlhepp simultan übersetzt.

In Runde zwei versuchten die beiden nachzuspielen, wie Norbert seine Frau Claudia kennengelernt hatte. War die Darstellung einigermaßen wahrheitsgetreu, bekräftigte Norbert dies mit einer Klingel, war sie dagegen völlig abwegig, tat Claudia dies mit einer Rassel kund. Das Publikum bog sich vor Lachen. Beim anschließenden Streitgespräch über das Für und Wider des Fischens übernahm einer den Wortbeitrag, während der andere die passenden Mundbewegungen dazu liefern musste.

Liebeslied auf der Tuba

Ein spontan erfundenes Liebeslied, auf Wunsch Johannas ausgerechnet von der Tuba begleitet, war die nächste Herausforderung. Um die Aufgabe zusätzlich zu erschweren, hielt Boettcher das imaginäre Instrument dabei verkehrt herum.

Während der Pause waren die Zuschauer aufgefordert, beliebige Fotos an die Künstler zu schicken. Diese bildeten, zufällig ausgewählt, das Gerüst für einen Reisebericht über ein von den Kandidaten vorgegebenes Land. Runde vier beinhaltete einen Heiratsantrag im Gefängnis, bei dem der erste Satz mit A beginnen sollte, der zweite mit B und so fort. Auch die vermeintlich schwierigen Buchstaben wie Q, X, Y meisterten die fabulierfreudigen Komiker grandios. In der folgenden Szene, so wollte es das Publikum, stellten die beiden die Mondfahrt dar. Nicht genug, dass sie dabei in Eckreimen sprechen mussten, vollführten sie dazu aufgrund der verminderten Schwerkraft aberwitzige und stark verlangsamte Bewegungen. Nach jeder Runde vergab Schiedsrichterin Erika einen Punkt in Form einer Christbaumkugel, die in einer von Kohlhepp „Trunke“ be-nannten Röhre versenkt wurde. Es endete mit einem knappen Sieg Johannas, und Kohlhepp sang auf Elvis-Art einen Abschiedssong, der ebenfalls ganz auf die Personen und Ereignisse des Abends zugeschnitten war. Für Lacher sorgten auch die in der Pause aufgenommenen Videos, bei denen den gefilmten Personen Sätze in den Mund gelegt wurden, die diese nie gesagt hatten.

Alles in allem trieben es Boettcher und Kohlhepp an diesem fantastischen Abend mal wieder auf die Spitze. Der anhaltende Applaus war wohlverdient.