Wenn es gilt, ist Altheim da

Nachdem am vergangenen Wochenende das Heimspiel gegen den SV Ochsenhausen aufgrund des Winterwetters und dem damit verbundenen Zustand des Platzes abgesagt worden ist, startet der FV Altheim am Samstag aller Voraussicht nach auf dem Kunstrasenplatz beim VfB Friedrichshafen in die zweite Saisonhälfte. Als eine der wenigen Mannschaften hat Aufsteiger Altheim 2017 alle Spiele austragen können und hat derzeit nur ein ausstehendes Nachholspiel zu Hause gegen Ochsenhausen, das auf den 9. Mai terminiert wurde.

Situation: Als Tabellensechster hat die Mannschaft von Trainer Zoran Golubovic, der im Sommer nach fünf Jahren Altheim verlässt (die SZ berichtete), überwintert. Die 24 Punkte, die die Mannschaft bis zur Winterpause geholt hat, sollten ein gutes Polster im Kampf um den Klassenerhalt sein. Neben dem Tabellensiebten Ochsenhausen ist der FV Altheim die einzige Mannschaft, die bereits im vergangenen Jahr 17 Spiele absolviert hat. Ein Torverhältnis von 38:30 macht deutlich: Wo Altheim spielt, ist was los. Derzeit hat der FV Altheim sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Allerdings sind die 24 Punkte auch kein allzu großes Polster, auf dem sich die Mannschaft ausruhen kann, denn fast alle Mannschaften hinter dem FV Altheim haben, den Spieltag am vergangenen Wochenende eingerechnet, weniger Spiele absolviert, können also noch Punkte gut machen.

Vorrunde: Das erste Rückrundenspiel gegen den SV Mietingen nicht eingerechnet, sammelte der FV Altheim in 16 Spielen der Vorrunde 21 Punkte, macht 1,3125 Punkte im Schnitt pro Spiel. Das ist ein sehr guter Wert. Das Gros der Punkte gab es an den ersten neun Spieltagen - also genau zur Halbzeit der Vorrunde (Altheim war am 5. Spieltag spielfrei). In den ersten acht Spielen holte der Aufsteiger 13 Punkte, in den zweiten acht Spielen nur noch acht. Plus die drei Punkte am ersten Rückrundenspieltag macht das 24. Das spricht für Golubovics These, die Mannschaft habe eine zweigeteilte Vorrunde erlebt, eine erste, sehr gute und eine zweite, eher mäßige. Altheim punktete immer dann dreifach, wenn es gefordert war, gegen Gegner, die den Altheimern den Klassenerhalt streitig machen wollen. 19 von 21 Punkten der Vorrunde holte Altheim gegen die Gegner, die auf Rang zehn oder schlechter stehen. Bis auf Balingen (1:2) und Ehingen (0:0) gab es gegen diese Mannschaften immer einen Sieg. Und im ersten Rückrundenspiel gegen Mietingen knüpfte die Mannschaft mit einem 7:1-Erfolg daran an. Gegen Mannschaften aus der oberen Hälfte verkaufte sich die Mannschaft exzellent, punktete gegen Berg (1:1) und Friedrichshafen (2:2). Aber immer war die Mannschaft auf Augenhöhe.

Taktik: Variabel. Vor der meist als Viererkette agierenden Abwehr, mit hoch stehenden Außen, steht ein Fünfermittelfeld, mit sehr offensiven Flügelspielern. Maßgeblich für die Spieleröffnung ist die Innenverteidigung, allen voran Wendelin Spitzfaden, ein gelernter „Zehner“ mit Übersicht, einem starken Pass, kopfball-, dribbel und zweikampfstark, der zum Innenverteidiger umfunktioniert wurde. Diese Rolle interpretiert Spitzfaden sehr offensiv. Er eröffnet fast jeden Angriff, wie ein Quarterback im American Football. In die Offensive so eingreifen kann er auch, weil ihm Spieler wie Manuel Butscher, Timo Reck, Sebastian Gaupp, aber auch oft genug der offensiv starke Martin Schrode (zehn Saisontore) den Rücken frei halten. Eine weitere „Waffe“ sind die Außen, allen voran der in der Vorrunde lange verletzte Jochen Gulde, dazu die geballte Offsivkraft mit Spielern wie Florian Geiselhart, Patrick Spies und Stefan Münst. Beispielgebend war das erste Saisonspiel gegen den SV Mietingen. Als die Viererkette nicht funktionierte, schaltete Fußballlehrer Golubovic nach knapp einer halben Stunde um auf Offensive, brachte Patrik Spies, der in der Folge mit Jochen Gulde über die linke Seite so viel offensiven Druck machte, dass die Mietinger Hintermannschaft nicht mehr wusste wie ihr geschah.

Stärken: Ganz klar: die Offensive. 38 geschossene Tore sind die dritthöchste Zahl der Liga und der viertbeste Schnitt aller Mannschaften. 1,9 Tore pro Spiel in der Vorrunde, rechnet man das Mietingen-Spiel (7:1) ein, sind es sogar 2,24 Tore pro Spiel. Beeindruckende Zahlen, nicht nur für einen Aufsteiger. Nur sieben Mannschaften in der Liga haben mehr als zwei Tore pro Spiel erzielt (Spitzenreiter ist Berg). Dreimal blieb der Altheimer Angriff ohne Torerfolg, aber sechs Mal erzielte Altheim drei oder mehr Tore. Alleine Mietingen dürfte bei der Nennung des Namens Altheim schwindlig werden. In 180 Minuten schluckte der Mitaufsteiger aus dem Bezirk Riß zwölf Altheimer Tore. Die 38 Treffer verteilen sich auf zehn Spieler, die meisten Treffer hat Martin Schrode (10) auf dem Konto.

Schwäche: Geht eine Mannschaft wie der FV Altheim derart in die Vollen, ist immer mal ein Gegentor drin. Deshalb sollte man die Abwehr nicht unbedingt als Schwäche bezeichnen, aber die Stärke der Altheimer liegt nun mal in anderen Regionen des Feldes. 30 Gegentore gab es in 17 Spielen, das Mietingen-Spiel eingerechnet, macht 1,76 pro Spiel. Zweimal spielte die Mannschaft zu null (Ehingen 0:0; Ravensburg II 1:0), sechs weitere Male gab es nur ein Gegentor.

Personal: In der Vorrunde hatte der FV Altheim mit einigen Ausfällen zu kämpfen. Allen voran machte sich das Fehlen von Jochen Gulde, dem starken linken Außenverteidiger bemerkbar. Spielte er, entfaltete die Mannschaft sehr viel Druck über die linke Seite. Auch dass Sebastian Gaupp, Martin Schrode und Manuel Butscher einige Zeit verletzt fehlten oder verletzungsbedingt nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte waren, war dem Spiel der Grün-Weißen anzumerken. Mit dem Ex-Pfullendorfer Fabian Springer, der zu seinem Heimatverein FV Altheim zurückkehrt und Jens Hahn, der aus Pflummern kam, hat Golubovic mehr Alternativen an der Hand. In den ersten Spielen wird Torwart Johannes Reuter ausfallen, doch in Xaver Spitzfaden, der sich bereit erklärt hat, ins Tor zurückzukehren (Spitzfaden spielt derzeit in der zweiten Mannschaft im Feld), hat der FV Altheim gleichwertigen Ersatz.

Vorbereitung: Der FV Altheim ist bereits seit 15. Januar wieder im Training. Zu Beginn - vor dem Wintereinbruch - herrschten gute Bedingungen, die Mannschaft konnte auf dem Rasenplatz trainieren, danach war Hallentraining und Kondition angesagt. Altheim absolvierte drei Testspiele, alle auf Kunstrasen, gegen den SV Uttenweiler (2:1), den SV Eberhardzell (7:1) und den SV Sulmetingen (1:1). „Ähnlich wie die Vorrunde war auch die Vorbereitung zweigeteilt. Zunächst war sie sehr gut, dann aufgrund der Witterungsbedingungen nicht so gut“, sagt Golubovic, der aber vor allem mit dem Engagement seiner Mannschaft sehr zufrieden ist. „Wir hatten leider einige krankheitsbedingte Ausfälle - so habe ich das noch nie erlebt - vor allem gegen den SV Sulmetingen, als nur vier etatmäßige Spieler aus der ersten Mannschaft gespielt haben. Aber auch die Spieler aus der zweiten Reihe haben sich empfohlen und toll reingehängt“, lobt der Trainer.

SZ-Prognose: Der Trainer glaubt, dass es bis zum Schluss spannend wird. „Es wird nicht so sein, dass wir drei Spieltage vor Rundenende bereits gesichert sind“, sagt Golubovic. „Trotzdem ist unser Ziel, ein Platz unter den ersten Zehn, realistisch.“ Da der Kader mit Fabian Springer und Jens Hahn breiter geworden ist und mittlerweile 17, 18 Spieler umfasst, dürfte Golubovics Ziel zu realisieren sein. Der FV Altheim schafft deutlich den Klassenerhalt.