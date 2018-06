Wenn bei der Hochzeit alles schiefläuft

Passend zu den boomenden Hochzeitsmessen hat die Tourismusbetriebsgesellschaft Bad Saulgau ein Boulevardstück gebucht, das die Zuschauer in die turbulenten Heiratsvorbereitungen von Juli und Paul einbezogen hat. Dank Slapstick und Klamauk waren Lacher vorprogrammiert und ein Großteil der Zuschauer fühlte sich von „Ja, ich will“ bestens unterhalten. Angesichts der Parallelveranstaltungen blieben jedoch etliche Stühle leer – schade für die beiden Schauspieler, die auf der Bühne über zwei Stunden lang Temperament versprühten.

Dass Hochzeitsvorbereitungen zu einem wahren Hindernisparcours ausufern können, demonstrierten Boris Rosenberger als widerspenstiger Heiratskandidat Paul und Franziska Janetzko als Möchtegern-Ehefrau Juli. Geschichten aus dem wahren Leben? Mit Sicherheit dann, wenn Juli nach sechsjährigem Zusammenleben auf einen romantischen Heiratsantrag wartet. Und vielleicht auch, wenn Paul sich am liebsten vor der Heiraterei drücken würde und aus reiner Not an einem stilvollen Antrag bastelt. Klar, dass die Sache schiefläuft.

Denn schließlich wünscht sich Juli einen standesgemäßen Ort zum Feiern, ein (teures) Hochzeitskleid und natürlich Ringe. Trotz ständigem „Wow, Wow“, „Oh nein, oh nein“ und „Oh my God“ von Seiten Pauls schreitet die Planung voran. Zwischendurch lässt er zum Vergnügen einiger Zuschauerinnen die Hüllen bis zum Slip fallen, während Juli vom prallen Minikleidchen in ein figurgünstigeres Modell wechselt und auf High Heels über die Bühne stöckelt.

Nach der Pause wird das Publikum in den Junggesellen-Abschied der beiden einbezogen. Während Juli im Zuschauerraum herumflirtet, steckt Paul in einem Hasenkostüm und versucht, aus einem Bauchladen Kondome zu verkaufen. Seine Freunde sorgen auch für einen Eklat bei der Hochzeit, als Paul mit verbundenen Augen aus verschiedenen Po-Modellen das Hinterteil seiner Braut ertasten soll. Natürlich entscheidet er sich ausgerechnet für den Allerwertesten der verhassten Tante Inge.

Auch die Reden der Brauteltern werden kabarettistisch aufgepeppt und sind in Pauls und Julis Ohren nichts als peinlich. Schließlich kommt es aber doch zu gegenseitigen Liebeserklärungen, die anrühren. So stellt Paul fest: „Wenn der Typ im Hollywood-Film sein Mädel bekommen hat, ist die Geschichte vorbei. Bei uns fängt sie erst richtig an.“ Und Juli singt ein wunderschönes Liebeslied „Ja, ich will!“, dessen Text Mut macht, die Ehe zu wagen. Als Paul einstimmt und sich als ähnlich guter Sänger wie Juli erweist, hätte das Stück ein überzeugendes Happyend gefunden. So ist nicht nachzuvollziehen, weshalb die Akteure noch eine Eskalation der Feier inszenieren mussten. Plötzlich fand sich das Publikum in der Rolle der Festgesellschaft wieder und Paul war gleichzeitig Bräutigam und Standesbeamter. Der muss wohl abhandengekommen sein. Ein überflüssiger Schluss. (mf)