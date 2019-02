Weniger Parkplätze im Bestattungswald

Für den geplanten Bestattungswald Frankenbuch zwischen Wilfertsweiler und Hundsrücken wird die Anzahl der Parkplätze reduziert. Der Gemeinderat Bad Saulgau hat in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag nach den Stellungnahmen öffentlicher Träger einem erneuten Aufstellungsbeschluss zugestimmt. Die Asche Verstorbener ruht bei dieser alternativen Bestattungsform in biologisch abbaubaren Urnen an den Wurzeln eines Baums.

Das Waldstück bei Wilfertsweiler kam erst als Standort zum Zug, nachdem der Wald zwischen Bad Saulgau und Hochberg für diesen Zweck ausgeschieden war. Die Fläche ist als Entwicklungsfläche für den Kiesabbau vorgesehen. Im Bestattungswald Frankenbuch muss der Parkplatz für Autos nach Einwänden des Forstamts begrenzt werden, da der Parkraum den von der Forstdirektion Tübingen vorgegebenen Grenzwert von 0,1 Hektar überschreitet. Es bleiben etwa 35 bis 40 Parkplätze, die aber ausreichen sollten.

Derweil war in der Bevölkerung unklar, ob die Maximilianshütte abgerissen wird, weil an ihrer Stelle ein überdachter Unterstand gebaut werden soll. Die Maximilianshütte kann aber wie gehabt genutzt werden. Erst in einem möglicherweise zweiten Bauabschnitt könnte es passieren, dass die Hütte ersetzt werden muss.

Der erneute Aufstellungsbeschluss stand in der Gemeinderatssitzung nicht nur wegen der reduzierten Parkplätze auf der Tagesordnung, sondern weil auch die Lage der Hinweisschilder und Infoflächen nachgetragen werden müssen. Die vom Gemeinderat genehmigten Entwurfsänderungen wurden als Satzung beschlossen und werden öffentlich ausgelegt. Die CDU-Fraktion erinnerte die Verwaltung noch einmal daran, sich auch ein Konzept für die künftige Friedhofsgestaltung zu überlegen.

Die Verwaltung reagierte mit der Idee eines Bestattungswalds auf den Wunsch vieler Bürger. Die Nachfrage ist offenbar groß. Im Bestattungswald finden Bestattungen mit oder ohne religiösen Beistand statt. Er verfügt über einen Andachtsplatz, wo die Bestattungsfeiern stattfinden können. Angehörige haben aufgrund der Daten über den Bestattungsbaum und Details zur Lage jederzeit die Möglichkeit, die Grabstätte über angelegte Pfade zu besuchen. Pro Bestattungsbaum werden bis zu acht Verstorbene beerdigt. Anton Buck von den Freien Wählern fragte konkret nach, wann die ersten Bäume ausgesucht werden könnten. Das soll etwa ab dem dritten Quartal der Fall sein.