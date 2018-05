Weltmeister zeigt seine Tricks

Ralph Eckert, deutscher Billardprofi und 2004 Poolbillard-Weltmeister im Trick- & Fancy Shots nach Version der WPA, ist am Samstag zu Gast in der Billardakademie auf dem Gelände der Green-Golf-Anlage in Bad Saulgau. Ab 14 Uhr wird er im Rahmen des Aktionstages „Deutschland spielt Billard“ einen Einblick in seinen Sport geben, den einen oder anderen Trick vorführen und für Autogramme bereit stehen. Der 53 Jahre alte Eckert, der aus Mannheim stammt, aber in Berlin lebt und dort als Buchautor von Fachliteratur sowie als Trainer arbeitet, wird bis zum frühen Abend Gast in der Billardakadmie sein.

Franz Frauenhoffer, Stiftungsgründer und Mr. Billard in und um Bad Saulgau, freut sich schon auf den Besuch eines der Größten in diesem Sport in Deutschland. „Wir haben seinen Besuch praktisch in einer Verlosung im Rahmen der Aktion Deutschland spielt Billard der Deutschen Billard-Union gewonnen“, erklärt Franz Frauenhoffer. Für einen Besuch Eckerts konnten sich Billardvereine und -einrichtungen aus ganz Deutschland bei der Deutschen Billard-Union (DBU) bewerben, aus den Bewerbern wurde ein Gewinner gezogen - die Akademie in Bad Saulgau. Quasi als Sahnehäubchen zur Einweihung der Akademie vor wenigen Monaten. „Natürlich werden wir auch ein bisschen improvisieren“, deutet Franz Frauenhoffer an, dem (Ex-)Weltmeister Freiraum zu gewähren, um den Nachmittag zu gestalten. „Wir werden ihn vorstellen, einen kurzen Film zeigen, in dem einige seiner unglaublichen Tricks zu sehen sind, zeigen. Dann wird er sich an die Tische begeben, selbst spielen oder dem einen oder anderen Spieler etwas zeigen“, sagt Frauenhoffer. Eigens haben die Mannschaften des 1. PBC Bad Saulgau ihr Training vom Freitagabend auf den Samstag verlegt. „Außerdem haben wir einen Livestream auf einem You-Tube-Kanal geschaltet, um zu zeigen, was da passiert und um einige Plays von Ralph Eckert zu zeigen“, verspricht Frauenhoffer.

Als Beispiel nennt Frauenhoffer, der Eckert persönlich bei diversen Gelegenheiten wie Turnieren schon getroffen hat, die Spieleröffnung im 10-Ball. „Einige Dinge, die wir zeigen, werden natürlich billardspezifisch sein, wie zum Beispiel: Wie muss ich beim 10-Ball die Weiße hinlegen, mit welcher Geschwindigkeit und in welchem Winkel das Break (Anfangsstoß, d. Red.) spielen, dass ich weiterspielen darf. Sprich, dass auch ein Ball in die Tasche geht.“

Und auch sonst passe der Besuch von Ralph Eckert gut. „Wir sind derzeit auf einemguten Weg“, sagt Franz Frauenhoffer. Zum einen freut er sich über den Klassenerhalt der ersten Mannschaft in der 2. Bundesliga, die sportliche Grundlage. Außerdem ist Billard langfristig am Standort Bad Saulgau gesichert: „Gerade haben wir als Franz-und-Regine-Frauenhoffer-Stiftung einen Pachtvertrag über 15 Jahre mit der Green-Golf-GbR, vertreten durch Wolfgang Weiß, unterschrieben. Damit wollen eine Profit-Organsiation, also die Golf-GbR, und wir, eine Non-Profit-Organsiation, Synergien nutzen.“

Ralph Eckert wurde am 28. März 1963 geboren. Er stammt aus Mannheim und lebt in Berlin. Mit dem Billard begann er 1982. Nur vier Jahre später, 1986, spielte er in der 1. Bundesliga, wurde in die deutsche Nationalmannschaft berufen, in der er sich bis 1996 etablierte. 1999 gewann er sein erstes und bislang einziges Turnier auf der Euro-Tour in Antalya und wurde 2000 Nummer eins der EPBF-Rangliste. 2004 folgte dann Eckerts erfolgreichstes Jahr, in dem er sich sowohl die WPA Artistic Pool Weltmeisterschaft in Trick- & Fancy Shots sicherte, als auch mit dem PBC Fulda die Teamwettbewerbe der deutschen und Europameisterschaft sicherte. Eckert ist Deutschlands bekanntester Billard-Buchautor und für sein Fachwissen anerkannt. Er war für verschiedene Nationalteams (u.a. Thailand, Marokko, Dänemark, Schweiz) tätig, ist er einer der drei Urheber des PAT-Trainingssystems Playing-Ability-Test (PAT). Auswahl seiner Bücher: Modernes Pool: Techniken und Training (1995), PAT Workbooks 1-3 (2004). Die letzte Freiheit - Reflexionen eines Meisterschülers (2010) und zuletzt erschienen: Der Spieler aus Singapur - Erzählung (2017). Er entwarf eine Trainingsapp, ein Trainingsprogramm, ist an der German Sportsschools in Albstadt tätig.