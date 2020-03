Weitere Ausfälle bei Veranstaltungen

Neben dem im untenstehenden Artikel genannte veranstaltungen gibts es weitere Absagen zur Eindämmung der Coronavirus-Epedemie:

Kreiskulturforum/Stadt Bad Saulgau: Vortrag mit dem Wirtschaftshistoriker und Leiter des Museums Biberach über „Handwerk und Industrie im Landkreis Sigmaringen“. Urpsünglicher Termin am Dienstag, 17. März, um 19.30 Uhr im Alten Kloster in Bad Saulgau. Kein Ausweichtermin bekannt.

Kulturamt: Klavierkonzert mit Gerold Huber. Ursprünglicher Termin Sonntag, 22. März, um 19 Uhr im Alten Kloster. Kein Ausweichtermin bekannt.

Musikschule Bad Saulgau: Abgesagt sind die Veranstaltungen der Musikschule Bad Saulgau in den kommenden Tagen. Betroffen sind die Preisverleihung und das Abschlusskonzert des Regionalwettbewerbs von Jugend musiziert am Sonntag, 15. März, um 11 Uhr, das Klassenvorspiel der Klavierklasse von Schulleiter Ralf Hohn, das Orchesterkonzert am Mittwoch, 18. März, und das Konzert der zum Landeswettbewerb weitergeleiteten ersten Personalpreisträger am Freitag, 20. März, um 19 Uhr. Veranstaltungsort wäre immer der Lichthof im Alten Kloster gewesen.