Weihnachtsmarkt: Bogrács wie in Cidreag

Der Weihnachtsmarkt im Kieswerk Wagenhart zugunsten von BuKi – Hilfe für Kinder in Osteuropa an diesem Sonntag, 16. Oktober, kann mit einer Besonderheit aufwarten. Ioan und Aranka Bogar aus Cidreag in Rumänien werden zwei Speisen ihrer Heimat im Wagenhart kochen.

Ioan Bogar (50) ist der Verwaltungsleiter im BuKi-Haus in Cidreag. Heidi Haller und Stefan Zell nennen ihn den „Romachef“. Er war der erste Kontakt der Verantwortlichen von BuKi zum Roma-Viertel, von Anfang an war er ein verlässlicher Ansprechpartner für BuKi vor Ort und eine ebenso wichtige Verbindung zu den Menschen im Roma-Viertel. Ioan Bogars Frau Aranka betreut Kinder im ebenfalls von BuKi getragenen Kindergarten in Cidreag.

Ioan Bogar schaut in seiner Funktion als Administrator des BuKi-Hauees aber nicht nur nach Rechnungen und regelt den Ablauf im BuKi-Haus. Er kocht auch für die in der Tagesstätte des Bad Saulgauer Vereins betreuten Kinder aus Roma-Familien. Als Koch ist er zusammen mit seiner Ehefrau Aranka nun auch für den großen Adventsmarkt tätig. Dafür haben die beiden eine 22-stündige Busreise für die 1200 Kilometer von Cidreag nach Bad Saulgau auf sich genommen.

In einem großen Kessel wird er mit Hilfe von BuKi Bogrács, ein typisches Gericht der Roma in Cidreag, und Krautwickel anbieten. „Krautwickel ist bei uns ein typisches Gericht an Weihnachten“, sagt Ioan Bogar. Für die passenden Kochutensilien sorgt BuKi. Denn Bogrács muss über offenem Feuer in einem Kessel köcheln.

„Hier ist alles sauber“

Ioan Bogar ist das zweite Mal in Bad Saulgau, für Aranka ist es die erste Bekanntschaft mit dem Leben in Oberschwaben. „Hier ist alles so sauber und ordentlich“, sagt Ioan Bogar. Das wünscht er sich auch für Cidreag. Seine Gemeinde in Rumänien müsse sich langsam für die Zukunft entwickeln. Denn auch die Mentalität der Menschen müsse sich ändern. „Deshalb ist das nur in kleinen Schritte möglich“, sagt der Romachef. Bei der Arbeit im Haushalt gebe es keine großen Unterschiede hat Aranka Bogar erkannt. Putzen, Kochen Spülen müsse überall erledigt werden. Allerdings ist ihr aufgefallen, dass die Küchen in Deutschland über einen großen Komfort verfügen. Geschirrspüler und Waschmaschinen machten hier die Arbeit leichter. In Cidreag werde noch viel mit Hand gewaschen.

Wenig Leute auf den Straßen