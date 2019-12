Weihnachtsdorf ist ein Besuchermagnet

Tausende Besucher haben auch in diesem Jahr das Bad Saulgauer Weihnachtsdorf besucht. Neben dem kulinarischen Angebot wurde ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm aus Verlosungen und musikalischen Auftritten geboten. Erstmals wurde in diesem Jahr komplett auf den Einsatz von Einwegbechern verzichtet.

Das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Auch beim diesjährigen Bad Saulgauer Weihnachtsdorf war es wieder ein Thema. Nachdem die Standbetreiber in diesem Jahr dazu verpflichtet wurden, keine Einwegbecher mehr zu benutzen, wurden Glühwein und Punsch erstmals nur in Tassen ausgeschenkt.

Die meisten Standbetreiber hatten allerdings bereits schon vor einigen Jahren um gestellt. Sie gaben ihre Getränke mit Pfand in Tassen aus. Die Schwimmabteilung des TSV Bad Saulgau ging in diesem Jahr einen neuen Weg. Sie schaffte 3000 Tassen an, die für einen Euro je Tasse gekauft werden konnten.

„Ein Pfandsystem war für uns nicht umsetzbar“, sagte Bettina Köberle von der Schwimmabteilung. In dem kleinen Stand sei es nicht möglich, die Tassen zu spülen und aus logistischen Gründen kam es auch nicht in Frage, die Tassen an einem anderen Ort zu spülen. Die Resonanz der Besucher ist gut. Die meisten sind bereit, eine Tasse zu erwerben. „Viele stellen uns die Tassen auch wieder hin und spenden den Euro an unsere Abteilung“, so Bettina Köberle.

Ein Teil der Besucher bringt die Tassen bei späteren Besuchen im Weihnachtsdorf wieder mit. Andere bringen ihre Tasse aus der eigenen Küche ins Weihnachtsdorf mit und lassen sich die Tasse dann am Glühweinstand auffüllen.

Aber auch das Pfandsystem der anderen Standbetreiber findet Zuspruch bei den Besuchern. Denn das neue System könnte Tücken haben. „Wenn ich die Tasse zuhause vergesse, habe ich irgendwann zehn Tassen zuhause stehen“, sagt eine Besucherin. Auch andere Besucher merken an, dass sie nicht unbedingt jedes Mal daran denken wollen, die Tasse mitzunehmen. sie wollen aber auch nicht jedes Mal eine neue kaufen.

Insgesamt war auf dem diesjährigen Weihnachtsdorf ein buntes Programm für Groß und Klein geboten. Für großes Interesse sorgte unter anderem die täglich stattfindenden UBS-Verlosung. Neben Gutscheinen für Bad Saulgauer Geschäfte konnte eine Reihe Sachpreise gewonnen werden.

Auch für Kinder gab es ein abwechslungsreiches Programm. Die Puppenbühne Ostrach führte am Freitag das Handpuppenstück „Der verhexte Tannenbaum“ auf. Am Samstag dann erfolgte die große Weihnachtsbäckerei im Stadtforum für Kinder ab vier Jahren. Höhepunkt des Kinderprogramms war für viele Kinder sicherlich der gemeinsame Kinobesuch am Sonntagnachmittag. Nachdem die Kinder sich gemeinsam auf dem Weihnachtsdorf getroffen hatten, waren sie gemeinsam zum Kino aufgebrochen, wo der Kinofilm „Der Grinch“ gezeigt wurde.