Weihnachtsdorf füllt sich auch bei Regen und Sturm

Auch in diesem Jahr hat das Weihnachtsdorf wieder Tausende Besucher auf den Marktplatz gelockt. Ein vielfältiges Bühnenprogramm, Verlosungen von attraktiven Preisen und ein reiches Getränke- und Speisenangebot haben dafür gesorgt, dass es vor allem in den Abendstunden dichtes Gedränge gab. Und auch die Kinder kamen nicht zu kurz.

Rund 120 Kinder folgen am Freitag der Einladung ins Obergeschoss im Haus am Markt. Hier warten bereits Patricia Fürst und Eli Kolthoff auf die kleinen Gäste und nehmen sie mit auf eine spannende Reise von Zwackel-Dackel-Wackelzahn. Die Verbindung von Figurentheater, Schauspiel und Schattentheaterszenen begeistert die kleinen Gäste. Aber nicht nur die. „Auch wir haben uns köstlich amüsiert“, erzählen die begleitenden Erwachsenen, bevor es runter geht ins Getümmel auf den Marktplatz. Doch das ist am Freitag nicht ganz so groß wie an den anderen Tagen. Denn das Wetter könnte nicht ungemütlicher sein. Es ist kalt, stürmisch und regnerisch. „Es ist heute etwas ruhiger als sonst“, sagt Svenja Kotschi vom Leuter-Hof in Glochen, ist aber trotzdem sehr zufrieden. Die vielen selbst hergestellten Produkte finden auch bei ungemütlichen Wetter ihre Abnehmer. Und der kleine Jakob, der fleißig mithilft, weiß auch warum: „Unsere Schweine dürfen raus, und unsere Hühner auch“, sagt er stolz.

Am Stand von Hermann Grüninger gibt es selbst gekochte Suppen, Glühmost und vieles mehr. „Wir sind schon mehrere Jahre mit dabei und immer sehr zufrieden“, sagt er und betont, dass das Obst für den Glühmost aus dem Biosphärengebiet der Schwäbischen Alb stammt. Und die vielen Kaffeespezialitäten werden mit fair gehandeltem Kaffee aufgebrüht. Am Samstag hat sich das Wetter beruhigt. Sabine Hohfelser und Sabine Schorr moderieren die Marktbeschicker-Verlosung souverän. Die waren auch in diesem Jahr nicht knausrig und spenden von Qualitätshonig, selbst gemachtem Eierlikör, Obst und Gemüse bis hin zu einem feinen Festtags-Rinderbraten unzählige regionale und qualitativ hochwertige Produkte für diesen Zweck. Auch die vier UBS-Sonderverlosungen mit Preisen im Gesamtwert von rund 5000 Euro kommen gut an und sorgen für viele strahlende Gesichter.

Besonders beim abendlichen Bühnenprogramm mit der Stadtmusik Bad Saulgau, dem Marinechor Aulendorf, den Donaulerchen, den Alphornbläsern oder dem Evangelischen Posaunenchor kommt weihnachtliche Stimmung auf. Stammgast ist längst auch die Caribbean Steelband. Bei Vollmond und angenehmen Temperaturen unterhält die Band mit bekannter Weise am Samstagabend mit unterschiedlichen Rhythmusinstrumenten und exotisch-karibischen Ölfassklängen, die auf das bevorstehende Weihnachtsfest und den Jahreswechsel einstimmen. Die Formation feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen und wagt sich inzwischen selbst an klassische Stücke heran. Der Rotary-Club Bad Saulgau/Riedlingen lädt die Kinder auch in diesem Jahr wieder zum gemeinsamen Backen ins Stadtforum ein. Zwölf Kilogramm Plätzchenteig hat Bäckermeister Jürgen Heim gespendet. „Es ist schön zu beobachten, wie ruhig und konzentriert die Kinder schaffen“, sagt Sandra Kelch, während rundum geknetet, geformt und verziert wird. Derweil wird es draußen schon dunkler – und der Marktplatz zunehmend voller. „Wir sind immer sehr gerne in Bad Saulgau“, erzählt Claudia Sigg. Seit vielen Jahren verkauft sie auf dem Weihnachtsmarkt Crepes in allen Variationen. Sie hat inzwischen ihre Stammkunden und fühlt sich rundum wohl im Dorf. Zum Abschluss findet am Sonntagnachmittag die letzte UBS-Sonderverlosung statt. Danach erfreuen die Donaulerchen die vielen Gäste und Jürgen Burth begrüßt eine große Kinderschar zur Filmvorführung „Geister der Weihnacht“ der Augsburger Puppenkiste.