Am Samstag, 17. Dezember, fand im Stadtforum Bad Saulgau die traditionelle Weihnachtsbäckerei des Rotary Clubs Bad Saulgau-Riedlingen statt. Das Angebot richtet sich an Kinder ab vier Jahre, die für einen Nachmittag von den Mitgliedern des Rotary Clubs rundum betreut werden. Die Weihnachtsbäckerei fand auch in diesem Jahr großen Anklang: Über fünfzig Kinder kamen, um zusammen zu backen, zu basteln und zu spielen. Vorgefertigt wurde der Plätzchenteig von der Bäckerei Heim. Die Kinder machten daraus bunte Ausstecherle und trugen sie in selbstgebastelten Tüten nach Hause. Außerdem gab es Punsch, Gesellschaftsspiele und eine Vorleseecke. Zum Abschluss wurden Weihnachtslieder gesungen; „In der Weihnachtsbäckerei“ durfte natürlich nicht fehlen. Der Spendenerlös des Nachmittags kommt BuKi – Hilfe für Kinder in Osteuropa aus Bad Saulgau zugute. Foto: Jasmin Riest