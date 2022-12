Weihnachten als Fest der Kulturen

„TIŠINA“ möchten am Sonntag, 11. Dezember, um 17 Uhr in Bondorf ihren Teil dazu beitragemn, Weihnachten in seiner ganzen kulturellen Vielfalt zu zeigen. Weltweit feiern Christinnen und Christen das fest etwas anders, haben eigene Bräuche, Traditionen und Lieder.

Eine der hohen Weihnachts-Traditionen im Bad Saulgauer Ortsteil Bondorf ist das Advents-Konzert von „TIŠINA“. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause präsentieren sie wieder ihren besonderen Mix von Weihnachtsliedern aus allen Kulturen. Dabei fällt es schwer, eine Stilrichtung zu beschreiben. Zu vielfältig ist die Auswahl der Lieder aus aller Welt in allen Sprachen und Rhythmen. Leise und langsam ist ebenso vertreten wie frech und freudig, Deutschland ebenso wie Südamerika oder Russland. Mit Geige, Percussion, Gesang, Querflöte und vieles mehr, wie es in der Ankündigung des Freizeit- und Kulturvereins Bondorf heißt.

Bei all dem sei anzumerken, dass die Gruppe nicht nur hochprofessionell musiziere, sondern auch die Weihnachtsstimmungen der verschiedenen Kulturen über ihre Musik transportiern könne.

Saalöffnung ist um 16 Uhr. Der Kartenvorverkauf läuft über Familie Schmid, Telefon 07581 / 480380. Karten im Vorverkauf kosten 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro. Am Veranstaltungstag bis 16.45 Uhr nicht abgeholte Karten werden für die Abendkasse freigegeben).