Weihnachtdorf im Kieswerk erlebt großen Ansturm

Einen großen Ansturm von Besuchern hat am Sonntag das dritte Weihnachtsdorf im Kieswerk Wagenhart bei Bolstern erlebt. Obwohl es noch am Morgen geschneit hatte, nutzten viele den dritten Adventssonntag zu einem Ausflug zu diesem Markt mit einem ganz besonderen Flair.

Besinnliches zwischen Produktionsanlagen für die Kiesförderung. Zu den Klängen weihnachtlicher Weisen servierte der Hilfeverein BuKi - Hilfe für Kinder in Osteuropa Bogrács, in einem Kessel über offenem Feuer zubereitetes Gulasch und außerdem Krautwickel. Ioan und Aranka Bogar aus Cidreag hatten das für die Gäste im Kieswerk zubereitet. Schon früh am Nachmittag waren die 50 Liter an Gulasch verkauft und wenig später gab es auch keine Krautwickel mehr. An den Ständen für Wurst und Pommes war der Andrang ebenfalls groß. Gefragt waren auch Kaffee und Kuchen im Sozialraum des Unternehmens. Das Kieswerk wartete mit zahlreichen Attraktionen auf wie Kutschfahrten und Rundflügen mit einem Helikopter. Der Erlös des Marktes ist für die Arbeit von BuKi bestimmt.