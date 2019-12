Weißgurte machen den Trainer stolz

Vier Wettkämpfer des Taekwondo Mengen haben in Gengenbach bei Offenburg am Internationalen Kids-Cup teilgenommen. Den ersten Kampf bestritt Gina Stadtmüller. In einem Kampf auf Augenhöhe konnte sie ihre Erfahrung nicht zu einhundertprozentig umsetzen. Knapp verpasste sie den ersten Platz und wurde Zweite.

Nach nur drei Monaten Training traute sich Anakin Bischof als Weißgurt auf die Kampffläche. Sein erster Kampf war direkt ein Kampf gegen einen Grüngurt aus Luxemburg. Nur zum Ende hin fehlte ihm etwas die Routine und er verlor gegen den späteren Gruppensieger. Dennoch belegte Anakin Bischof den dritten Platz.

Hannah Barz konnte, nachdem ihr Trainer Tobias Förderer klare Kommandos gab, auch klare Treffer erzielen. In der zweiten Runde kam sie jedoch kurz vor dem Ende des Kampfes durch Schubsen ins Taumeln und musste dabei einen Kopftreffer einstecken. Durch die Fehlentscheidungen des Kampfrichterteams konnte Hannah Barz den Punkterückstand nicht mehr aufholen, verlor knapp, gewann aber Silber.

Marius Kuhn, der ebenfalls erst seit drei Monaten trainiert, war die Aufregung anzumerken. Sein Gegner war ebenfalls ein Weißgurt. Allerdings war dieser über einen Kopf größer als Kuhn. Trotzdem stellte sich der Mengener dieser Herausforderung und konnte durch die Tipps des Coaches in der ersten Runde in Führung gehen. Aufgrund eines Tiefschlages war Marius etwas gehemmt und ließ sich folglich nicht mehr voll und ganz auf den Kampf ein. Er gab die Führung ab und verlor knapp, holte aber Bronze.

Am Ende des Turniers war Trainer Tobias Förderer sehr zufrieden und stolz auf alle Kämpfer. Ganz besonders stolz machten ihn die Weißgurte, die sich zum ersten Mal einem Kampf stellten und diesen mit viel Ehrgeiz und Herzblut bewältigen. Frank Barz, der beim Turnier als Kampfrichter tätig war, begrüßte die Entscheidung der Sportler, dranzubleiben.