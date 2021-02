Wasserversorger will mit Recycling-Kies die Natur schonen

Von Schwäbische Zeitung

In der Fidelisschule, einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum für geistige Entwicklung in Sigmaringen, ist ein Schüler mit dem Coronavirus infiziert, das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervor. Der Landkreis als Schulträger hat daher auf Anraten des Gesundheitsamts gemeinsam mit der Schulleitung und dem Staatlichen Schulamt beschlossen, den Unterricht bis Freitag auszusetzen. Die Schule war als sonderpädagogische Einrichtung bislang durchgängig auch in den letzten Monaten in Betrieb, heißt es in den Schreiben.