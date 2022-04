Wassertemperatur im Hallenbad wird gesenkt

Die Stadtwerke Bad Saulgau reagieren auf den Aufruf von Bundesnetzagentur und Bundeswirtschaftsministerium Maßnahmen zur Gaseinsparung zu ergreifen. Wie auch in benachbarten Städten wird die Wassertemperatur im Hallenbad abgesenkt um Energie einzusparen. Bei der Maßnahme geht es ausdrücklich um die Einsparung von Energie und nicht darum Kosten zu vermeiden, teilen die Stadtwerke Bad Saulgau mit.

Die Maßnahme dient in erster Linie zur Einsparung von fossiler Energie, führt folglich außerdem zu einer Verringerung des Co2-Ausstoßes. Die Bundesregierung hat mit dem Ausrufen der Frühwarnstufe des „Notfallplans Gas“ darum gebeten, den Energieverbrauch – wo möglich – zu reduzieren und so zur Wiederauffüllung der deutschen Gasspeicher beizutragen. Spätestens seit dem Krieg in der Ukraine scheinen Lieferengpässe oder gar Lieferstopps aus Russland nicht mehr undenkbar.

„Wir möchten dem Aufruf der Bundesregierung ein Stück weit nachkommen und unseren Beitrag leisten“, wird Johannes Reuter, Leitung Marketing und Tarifkundenvertrieb bei den Stadtwerken in der Mitteilung zitiert. Wie weit die Wassertemperatur tatsächlich abgesenkt wird, lässt sich im Moment nur zum Teil beantworten. „Wir sind im Austausch mit Badegästen und Vereinen. Wir versuchen einen Mittelweg aus Energieeinsparung und ausreichender Temperatur zu finden.“ Klar ist aber: wer in den kommenden Wochen ins Hallenbad kommt, sollte sich auf kühlere Temperaturen einstellen als bisher gewohnt.