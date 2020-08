Waschen wie vor hundert Jahren

Ideales Wetter, um den Waschtag im Museumsdorf Kürnbach kennenzulernen herrschte vergangenen Dienstag, als 24 Kinder zwischen sieben und neun Jahren im Rahmen des Bad Saulgauer Sommerferienprogramms die Zugreise nach Bad Schussenried antraten. Laut einer Pressemitteilung fuhr der Zug um 9.37 Uhr am Bahnhof los und nach einem dreißigminütigen Fußmarsch von Bad Schussenried nach Kürnbach war das Ziel erreicht.

Die erste Gruppe ging mit der Waschfrau los, die zweite Gruppe erprobte auf dem Spielplatz die vielfältigen und die Fantasie anregenden Spielgeräte, heißt es in der Mitteilung. Das Programm war demnach wegen Corona etwas reduziert, was aber die Freude der Kinder nicht einschränkte. Zuerst ging es auf den Spuren des kleinen Theo auf eine Zeitreise 100 Jahre zurück, danach durften die Kinder am Brunnen ihre Zinkeimer mit Wasser füllen und zum Waschhaus tragen.

Dort war schon der Waschkessel angeheizt und Kernseife, Bürsten, altertümliche Waschbretter und Bottiche standen bereit. Nach einer Einführung durch die Kürnbacher Waschfrau Regina konnte es losgehen und es wurde laut Mitteilung mit Engagement und Freude gebürstet, gespült, ausgewrungen und dann aufgehängt. Dank der heißen Temperaturen trockneten die nassgewordenen Kleider und auch die Wäsche auf der Leine schnell.

Abschließend gab es von der Waschfrau noch ein kleines Kürnbach-Erinnerungs-Säckchen. Arbeit macht hungrig – nun wurde gevespert und nachdem von einigen Unermüdlichen noch die Kegelbahn ausprobiert, Melkversuche bei der Kunstkuh unternommen und die Ziegen und Schafe bewundert wurden hieß es schon wieder den Rückweg antreten.

Pünktlich um 15.20 Uhr konnten die wartenden Eltern ihre müden, aber glücklichen Kinder in Empfang nehmen und Organisatorin Verena Häußler und Begleitung Doris Gaißmaier waren froh, dass alles so gut abgelaufen war, heißt es in der Mitteilung.