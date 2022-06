Was krabbelt denn da?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 3. Juli ist endlich wieder Krabbel Kirche! Und zwar um 11:30 Uhr auf dem Grillplatz der Pauluskirche.

Lucy findet, das muss gefeiert werden! Und sie liebt Picknick. Also feiern wir unseren Krabbelgottesdienst am Grillplatz der Pauluskirche. Wir erfahren einiges über die Kleinsten in der Schöpfung. Wir singen und basteln miteinander und dann gibt es endlich auch das Picknick! Bitte bringen Sie eine Decke zum Sitzen mit, außerdem das, was sie Essen und Trinken möchten. Es darf gerne auch etwas sein, was man teilen kann!

Bei Regenwetter sind wir in der Kirche. Foto: ev. Kirchengemeinde