Was für ein Wochenende für Altshausen

Mit einem klaren 9:3-Sieg hat Tischtennis-Verbandsligist TTF Altshausen das vorletzte Heimspiel der Saison beendet. Der Tabellenletzte aus Calmbach (Schwarzwald) war chancenlos. Doch insgesamt wird der vergangene Samstag, 14. April , als bislang erfolgreichster Tag der Tischtennis-Geschichte in Altshausen eingehen.

Denn passend zum 70-jährigen Bestehen, das die Tischtennisfreunde in diesem Jahr feiern siegten zum einen sechs Mannschaften an diesem Samstag. Vielmehr sind nach dem Aufstieg von Altshausen III in die Bezirksliga, der bereits feststand, am vergangenen Samstag auch Altshausen II Meister in der Landesliga und Altshausen V Meister in der Kreisliga C geworden. Altshausen IV (Kreisliga B) sowie Altshausen VI (Kreisliga D) stehen auf einem Relegationsplatz, der für die Aufstiegsspiele in die nächst höhere Liga berechtigt. Drei Mannschaften sind aufgestiegen, zwei auf dem Sprung dazu. Und Altshausens erste Mannschaft spielt in der höchsten Liga des Tischtennisverbandes Württemberg-Hohenzollern. „Das war nicht immer so. Die älteren Spieler erinnern sich noch gut daran, dass vor Jahren die erste Mannschaft der TTF Altshausen auf einem Abstiegsplatz in der Kreisliga stand. Daran kann man ermessen, welche Entwicklung dieser Verein unter der Führung von Hermann Luzecki genommen hat“, sagt Teammanager Diethelm Wahl.

Doch der Reihe nach: In der Verbandsliga hatte es der Tabellenfünfte Altshausen mit dem Tabellenletzten TV Calmbach zu tun, der mit einer Bilanz von 3:35 Punkten angereist war. Dennoch zeigten sich die Schwarzwälder kampfstark und lagen nach den Doppeln mit 2:1 in Führung. Zwar glich der an diesem Tag herausragende Petr Ocko mit einem knappen Sieg gegen Christian Metzler im ersten Einzel aus, doch Frantisek Blanar musste – wie schon so oft in dieser Saison – sein Spiel mit 9:11 im Entscheidungssatz abgeben, dieses Mal gegen Ralf Neumaier - 3:2-Führung für die Gäste.

Hintere Paarkreuze punkten

Doch nun gab sich Altshausen keine Blöße mehr. Am zweiten Paarkreuz und am dritten Paarkreuz gewannen die Tischtennisfreunde alle Spiele (Zech – Buck 3:0; Toth – Daniel Metzler 3:1; Narr – Karle 3:0; Novotny – Bacher 3:1). Mit einem komfortablen Zwischenstand von 6:3 kam es zum Duell des früheren Bundesligaspielers Ralf Neumaier und Altshausens Spitzenmann Petr Ocko. Obwohl Neumaier eine gute Leistung zeigte, spielte Ocko grandios auf, zeigte sein enormes Leistungsvermögen und siegte nach sehenswerten Ballwechseln mit 11:7, 11:8, 9:11 und 11:5.

Frantisek Blanar dominierte in den ersten beiden Sätzen klar gegen Calmbachs Christian Metzler, machte es jedoch im dritten Satz wie gewohnt spannend, brachte das Match jedoch glücklich mit 13:11 nach Hause. So war alles angerichtet für den hoch motivierten Damian Zech, der seine großartige Rückrundenbilanz mit einem 3:0 über Daniel Metzler auf 15:4 ausbaute und den Tischtennisfreunden den klaren 9:3-Erfolg sicherte.