Immer mehr Menschen geben ihre Hunde und Katzen ab

„Es kommen aktuell vermehrt Leute auf uns zu und wollen ihre Tiere abgeben, weil sie es sich wegen der steigenden Preise nicht mehr leisten können, sie zu versorgen“, sagt Martin Grillenberger, Leiter des Tierschutzvereins Bad Saulgau, der die Tierheime Sigmaringen und Bad Saulgau verwaltet.

Die Abgabe des eigenen Haustiers als Notlösung für Menschen, die im Zuge der Inflation und des immer knapper werdenden Geldes an jeder Stelle Einsparpotenziale suchen.

Schlimmer als in der Pandemie

Besonders Hunde seien von diesem Schritt bedroht, weil das Hundefutter im Vergleich „nochmal teurer“ sei, ergänzt Grillenberger. Sabine Bantle, die das Tierheim in Bad Saulgau leitet, sieht aber auch Katzen in Gefahr.

„Auch bei uns melden sich immer mehr, die sich die Versorgung ihrer Katzen nicht mehr leisten können“, sagt sie. Besonders auffällig: Aktuell befinden sich schon seit längerer Zeit zahlreiche kleine Kätzchen im Tierheim. Normalerweise würden die „weggehen wie warme Semmel“ und sich kaum im Tierheim aufhalten, so Bantle.

Doch die aktuelle Situation stelle alles auf den Kopf und bedrohe die Tiere und das Tierheim mehr, „als es Corona je getan hat“, sagt sie. 21 Katzen halten sich derzeit im Tierheim Bad Saulgau auf. „Ungewöhnlich viele für diese Jahreszeit“ laut Sabine Bantle. Sie führt die vermehrte Abgabe der Haustiere und die geringere Nachfrage auf die Inflation zurück.

Aufnahmekapazität ist begrenzt

Immerhin hat sie, was die Aufnahmekapazität angeht, in Bad Saulgau einen gewissen Spielraum. Denn anders ist das bei den Hunden in Sigmaringen: 15 Zwinger sind verfügbar, einer muss für Notfälle immer frei bleiben, macht 14 Hunde, die dauerhaft im Tierheim verbleiben können.

Aktuell sind davon zwar nur fünf Zwinger belegt und die Situation scheint entspannt, doch das könnte sich in Kürze ändern.

Neue Gebührenordnung kommt

„Ich gehe davon aus, dass uns hier schon bald ein neuer Schwung erreichen wird“, sagt Tierschutzverein-Leiter Grillenberger. Der Grund: Ab 22. November steigen bundesweit die Preise für Tierarzt-Behandlungen. Das hatte der Bundesrat im Juli mittels einer Neufassung der Gebührenordnung für Tierärzte beschlossen.

Wie viel teurer die Behandlungen letztlich werden, ist noch nicht klar. „Was man aber so hört, sollen es bei manchen Leistungen 30 bis 60 Prozent mehr sein“, sagt Grillenberger. Da es sich bei der Erhöhung um die erste Anpassung seit 1999 handelt, könne man „gar nicht viel dagegen argumentieren“, doch vielen Besitzern werde das die Versorgung ihrer Haustiere zusätzlich erschweren.

Vermittlung überwiegend online

Um vorzubeugen, dass die Tierheime angesichts der drohenden Abgabewelle an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, laufe schon jetzt die Tiervermittlung überwiegend online ab. Bedeutet: Wer sein Haustier abgeben möchte (oder muss), meldet sich beim Tierheim, das stellt auf seiner Homepage eine Anzeige online und vermittelt das Tier.

Im Idealfall von Halter zu Halter – ohne, dass das Tier das Tierheim je von innen gesehen hat. „Erst, wenn das Tier nach vier Wochen nicht vermittelt ist, wird in einem weiteren Gespräch die Option in Betracht gezogen, dass es zu uns kommt“, sagt Grillenberger.

Höhere Kosten und weniger Spenden

Von den höheren Tierarztkosten sind die Tierheime Sigmaringen und Bad Saulgau selbst enorm betroffen. „Wir haben, beide Tierheime zusammengenommen, aktuell schon jährliche Tierarztkosten von 30 000 Euro. Da wären 30 bis 60 Prozent mehr für uns schon eine Hausnummer“, sagt Grillenberger.

Vor allem die Privatspenden haben merklich abgebaut, weil die Leute nicht mehr das Geld dafür haben. Martin Grillenberger

Zeitgleich würden die Spenden sinken. „Vor allem die Privatspenden haben merklich abgebaut, weil die Leute nicht mehr das Geld dafür haben“, sagt Grillenberger. In Bad Saulgau sei der Futterbestand kürzlich an einen kritischen Punkt angelangt. „Erst ein Facebook-Spendenaufruf hat unsere Vorräte wieder aufgefüllt“, sagt Tierheim-Leiterin Sabine Bantle.

So kann man helfen

Zu düster will Martin Grillenberger die finanzielle Situation dennoch nicht malen. Spenden würden neben Mitgliedsbeiträgen, Schutzgebühren und Kostenübernahmen der Kommunen nur einen Teil der Einnahmequellen ausmachen.

Wir freuen uns über jede einzelne Dose. Sabine Bantle

„Trotzdem sind sie für uns wichtig“, sagt Grillenberger. Wer helfen möchte, könne auch Decken oder Tierfutter spenden. „Beim Futter kann man auch nichts falsch machen. Wir freuen uns über jede einzelne Dose“, sagt Sabine Bantle.