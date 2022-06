Wann das Haus am Markt bei Kabel Eins zu sehen ist

Der Fernsehsender Kabel Eins strahlt vom Montag, 27. Juni, bis Freitag, 1. Juli, eine neue Folge der Kochshow „Mein Lokal, Dein Lokal aus“. Am Mittwoch, 27. Juni, ist um 17.55 Uhr das Restaurant Haus am Markt aus Bad Saulgau an der Reihe. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren erst am Schluss der Folge, welchen Platz das Gastronomenpaar Johannes Buhles und Susanne Zimmerer-Buhles belegt.

Die Dreharbeiten sind schon längst beendet, die Spannung steigt. Das Restaurant Haus am Markt war in Konkurrenz mit vier anderen Gastronomiebetrieben aus Ravensburg, Singen, Konstanz und Bohlingen. Auf Susanne Zimmerer-Buhles und ihre Kolleginnen und Kollegen des Kochduells waren eine Woche lang die Kameras der Produktionsfirma „Good Times“ gerichtet.

Gastronomen besuchen sich gegenseitig

In der Sendung von Kabel Eins besuchen sich die Gastronomen bei laufendem Betrieb gegenseitig, helfen dabei schon mal in der Küche aus und bewerten hinterher mit Punkten die Qualität, das Preis-Leistungsverhältnis, das Ambiente und den Service. Das Gesicht der Doku-Soap ist Spitzenkoch Mike Süsser, der als erfahrener und kritischer Profi den Konkurrenten wertvolle Tipps vermittelt.

Johannes Buhles hielt während der Dreharbeiten die Stellung im Haus am Markt. Er war 2015 schon bei der Sendung dabei, damals als Chef des Restaurants Hofgut Kargegg. Er wurde Zweiter. Wie das Haus am Markt im Kochduell abschneidet, bleibt streng geheim. Für Susanne Zimmerer-Buhles waren die Dreharbeiten jedenfalls schon ein Erlebnis für sich. „Es ging in erster Linie darum, seinen eigenen Horizont zu erweitern, wenn man Einblicke in andere Lokale bekommt“.

Sieger erhält 5000 Euro

Der Sieger erhält übrigens ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro. In der Vorschau des Fernsehsenders kommt das Haus am Markt jedenfalls nicht schlecht weg. Das Haus am Markt, so heißt es auf der Internetseite von „Mein Lokal, Dein Lokal“, wird das Restaurant als modern und elegant eingerichtet beschrieben. Es strahle durch die alte Holzbalken im Gastraum in einem besonderen Charme. Während sich Johannes Buhles als staatlich geprüfter Küchenmeister um die Gerichte kümmert, sei Susanne Zimmerer-Buhles die gute Seele des Hauses. Mit ihrer ruhigen, herzlichen Art fühle man sich als Gast direkt wohl und willkommen.

Jetzt fiebert das Ehepaar und das Restaurant-Team der Ausstrahlung am Mittwoch, 27. Juni, um 17.55 Uhr entgegen. Und wer weiß, vielleicht reicht es für den ersten Platz. Und wenn nicht? „Wir waren froh, dabei sein zu dürfen“, so Zimmerer-Buhles.