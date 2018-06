Wandertag bringt 150 Leser in Bewegung

Es hat alles gepasst: Bei echtem Wanderwetter nahmen am Sonntag gut 150 Wander- und Naturliebhaber am gemeinsamen Wandertag von Schwäbischer Zeitung Bad Saulgau und Stadt Bad Saulgau teil. Die ausgewählte Strecke war diesmal mit 3,5 Kilometer nicht so lang, dafür aber äußerst informativ. Das lag unter anderem am Vogelexperten Bruno Herbst. Mit atemberaubender Sicherheit konnte er auf dem Nistkastenlehrpfad Vogelstimmen im Wald bestimmen. Pädagogisch geschickt baute er die neue Vogelstimmentafel an der Blockhütte ein. Eine Neuheit, auf die Bürgermeisterin Doris Schröter sehr stolz ist. Eine anwenderfreundliche Technik erlaubt, die Stimmen von 24 Vogelarten abzurufen.

Der Platz vor dem Eingang der Sonnenhof-Therme hatte am Sonntagnachmittag guten Zulauf. Gut 150 Natur- und Vogelliebhaber aus Bad Saulgau und Nachbargemeinden wollten am von Stadt und Schwäbischer Zeitung organisierten achten gemeinsamen Wandertag dabei sein. Günther Müller, Verlagsleiter der Schwäbischen Zeitung Bad Saulgau, betonte bei der Begrüßung, dass die Schwäbische Zeitung als Zeitung für die Region ihren Lesern mit solchen Aktionen die Möglichkeit gebe, ihre Region noch besser kennenzulernen. „Sie können heute sehen, wie schön Bad Saulgau ist“, freute sich auch Bürgermeisterin Doris Schröter. Der Nistkastenlehrpfad habe sich in den vergangenen Jahren zu einem der beliebtesten Naturpfade in der Region entwickelt.

Umweltbeauftragter Thomas Lehenherr erinnerte an alle Aktiven, die den Nistkastenlehrpfad konzipiert, gebaut, ihn ergänzt haben und ihn pflegen. Namentlich nannte er Bruno Herbst und Hermann Engler, aber auch die Realschule, die Schülerprojekte wie das Insektenhotel auf diesem Pfad realisiert hat. Bruno Herbst freute sich über die tolle Resonanz. Ein Wandertag ist für ihn eine Herausforderung. Üblicherweise bietet er Vogelstimmenwanderungen in kleineren Gruppen an. „Mal sehen wie die Vögel auf eine so große Gruppe reagieren.“ Um es vorwegzunehmen: Die Vögel reagierten ganz passabel auf die große Gruppe. In schneidigem Schritt ging es dann auf den Nistkastenlehrpfad. Es galt zu lauschen. Unter den Teilnehmern war auch Karl Obert mit seinem Sohn Fabian. Als Mitarbeiter des Bauhofs in Bad Saulgau hat er am Nistkastenpfad schon einige Male gearbeitet. „Ich habe hier schon einiges aufgestellt, jetzt wollte ich mir das einfach einmal in aller Ruhe anschauen“, sagt er.

Bruno Herbst setzt die Vogelstimmentafel ein

Das Gehör war bei dieser Führung ebenfalls gefragt. Bruno Herbst fragte nach: „Wer könnte das sein?“ Die Meise war an ihrem Gesang noch schnell identifiziert. Schwieriger war die lange Kadenz aus zwei Tönen, ein Rätsel am Waldrand oberhalb der Kliniken. „Da werden wir an der Vogelstimmentafel schauen, ob wir den dort finden.“ Dort wurde die Gruppe bereits von Simon Rühle vom Schülerforschungszentrum erwartet. Noch als Abiturient hatte er die Vogelstimmentafel zusammen mit seinem Freund Hannes Funk und seinem Lehrer Helmut Weber konstruiert. 24 Vögel sind auf der Tafel abgebildet. Berührt der Besucher ein Bild, ertönt für 10 Sekunden die Vogelstimme in gutem Klang und in guter Aufnahme. Hier brauchten die Naturliebhaber dann doch einige Testläufe, bis der Vogel mit der sanften langen Kadenz erkannt ist: Es war ein Fitis.

Stopps an verschiedenen Stationen ermöglichten es, Vögel nicht nur zu hören, sondern auch den einen oder anderen Vogel zu beobachten, das von der Realschule erstellte Insektenhotel zu bewundern oder beim Nistkastenpuzzle einen Nistkasten aus Einzelteilen zusammenzubauen. Die Anregung, diesen Pfad doch hin und wieder zu nutzen, fiel jedenfalls auf fruchtbaren Boden.

Zum Abschluss versammelte sich ein Teil der Wanderer im Café Schillergarten. Dort servierte das Team des Cafés Kaffee und Kuchen, dank eines Sponsorings der Schwäbischen Zeitung, an diesem Tag zum günstigen Wandertagspreis.

