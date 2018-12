Wandern und joggen für guten Zweck

Den Winterspeck abtrainieren und dabei etwas Gutes tun: Nach 2017 veranstaltet das Fitness- und Gesundheitsstudio 19 an der Karlstraße in Bad Saulgau am Sonntag, 6. Januar, den zweiten Dreikönigslauf. Zwei Gruppen – Wanderer und Jogger – setzen sich um 12 Uhr in Bewegung. Das Startgeld von fünf Euro kommt der Angelo-Stiftung zugute. Die Stiftung unterstützt Kinder im Landkreis Sigmaringen, die vom Krebs betroffen sind.

Ende 2017 wollten sich bereits die ersten Teilnehmer für den Dreikönigslauf 2018 anmelden. Den es aber gar nicht gab. „Wir haben uns für einen Zwei-Jahres-Rhythmus entschieden, damit der Dreikönigslauf auch etwas Besonderes bleibt“, sagt Andreas Schlegel, Geschäftsführer des Studio 19. Aber die verfrühten Anfragen machten Schlegel deutlich, dass er mit dem Dreikönigslauf 2017 auf das richtige Pferd gesetzt hatte. Mehr als 120 Teilnehmer waren es bei der Premiere, für die Veranstaltung in etwas mehr als einer Woche liegen jetzt schon mehr als 40 Anmeldungen vor. „Mit der Resonanz sind wir wirklich zufrieden“, ergänzt Schlegel, der nach dem Ende des Dreikönigslaufs die Teilnehmer vor dem Studio mit Punsch, Glühwein und Waffeln versorgen wird.

Langsames Lauftempo

Jens Baur ist Trainer im Studio 19 und wird die Laufgruppe wie bei der Premiere begleiten. „Wir werden ein langsames Lauftempo auswählen, sodass alle Läufer mithalten können und zusammenbleiben“, sagt Baur. Zehn Kilometer ist die Laufgruppe am 6. Januar unterwegs, die 2017 deutlich kleiner war als die Wandergruppe. „Das wird wieder so sein“, so Baur, dem es um das gemeinsame Erlebnis gehe und nicht um Bestzeiten oder Wertungen. „Jeder soll die Gelegenheit nutzen, um Sport zu treiben“, sagt Baur.

Die größere Wandergruppe wird etwa anderthalb Stunden auf den Beinen sein. Der Wanderweg führt unter anderem vorbei am Kloster Sießen und in den Naturthemenpark. „Die Route ist wirklich für jedermann geeignet“, sagt Andreas Schlegel. 2017 seien Kinder, Jugendliche und Erwachsene an den Start gegangen. „Auch ein Hund war dabei“, so Schlegel, der sein Studio hinterher öffnet, damit die Teilnehmer dort duschen können. Der Dreikönigslauf soll indes bei jeder Witterung stattfinden. „Wenn es stark regnen sollte, kürzen wir die Strecken ab“, ergänzt Andreas Schlegel.

Schlegel war auch ein Befürworter der Neuauflage des Dreikönigslaufs, weil zugleich die Angelo-Stiftung dadurch unterstützt wird. Mehr als 1400 Euro kamen 2017 der Angelo-Stiftung zugute, weil viele Teilnehmer mehr als das Startgeld gespendet hatten. „Sport treiben und dabei etwas Gutes tun. Was gibt es Schöneres?“, ergänzt Schlegel, als sich an der Theke des Studios 19 weitere Teilnehmer anmelden.