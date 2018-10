Walter Varga ist Maître Rôtisseur

Knapp zwanzig Mitglieder der Chaîne des Rôtisseurs der Region Bodensee waren jüngst zu Gast in Romantik Hotel Kleber-Post in Bad Saulgau. Bei einem Dîner Maison wurde Küchenchef Walter Varga in den Stand des Maître Rôtisseurs erhoben.

Der Hauptsitz der Chaîne des Rôtisseurs befindet sich seit 1950 in Paris, die nationale Bailliage wird von einem Bailli Délégué geleitet. Die Mitglieder tragen Ketten, die den unterschiedlichen Rang innerhalb der Bruderschaft darstellen. Sinn und Zweck der Châine ist die Pflege der Küchen- und Tafelkultur mit den dazugehörigen Weinen. Somit ist die Chaîne des Rôtisseurs einzigartig auf der Welt und unterscheidet sich so von anderen gastronomischen Vereinigungen.

Nach einem opulenten 5-gängigen Gourmet-Menu mit korrespondierenden Weinen überreichte der Bailli der Châine des Rôtisseurs, Gerhard Schweden, die prestigeträchtige Auszeichnung an Walter Varga. Seit Anfang 2017 leitet Varga die Küche im Romantikhotel Kleber-Post.

Michael Roensch, Geschäftsführer der Kleber-Post, freute sich ganz besonders über diese hochrangige Auszeichnung für seinen Küchenchef und dessen Brigade. Jetzt darf die Kleber-Post auch das Signet der Châine des Rôtisseurs am Eingang anbringen.