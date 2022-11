Waldtag der Klassen 5 des Walter Knoll Schulverbundes

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des BNT-Unterrichts durften alle Fünftklässler des Walter Knoll Schulverbundes in den ersten Schulwochen an einem Waldvormittag im Naturthemenpark Bad Saulgau teilnehmen. Im Bildungsplan Biologie Klasse 5 Ökologie verankert, konnte die Unterrichtseinheit „Lebensraum Wald“ somit sehr anschaulich und lebensnah gestaltet werden. Der Wald als außerschulischer Lernort bietet allgemein eine Vielzahl an Möglichkeiten, Lernprozesse anzuregen, sodass theoretische Lerninhalte durch spannende und interessante Begegnungen mit der Pflanzen- und Tierwelt ergänzt werden.

Nach einer kleinen Wanderung vom Schulgebäude zum Naturthemenpark wurden die SchülerInnen von den Experten (Förster und Waldpädagogen) herzlich empfangen. Unterstützt durch den Einsatz von anschaulichen Stopfpräparaten, wurden die SchülerInnen an der Sammelhütte über die vor Ort lebenden Tiere und deren Lebensweise unterrichtet. Es fand auch eine Führung durch den Wald statt. Hier konnten die SchülerInnen durch lebensgroße Aufsteller verschiedene Tiere und deren Vorkommen im Wald erkunden. Die Kinder durften ebenso die Vielfalt an Laub- und Nadelbäumen erforschen. Eine besonders interessante Baumart lernten die SchülerInnen am Duft der zerriebenen Nadeln kennen: die Douglasie.

Nach der Rundführung und einer Vesperpause wurde der Heimweg angetreten. Der gelungene und eindrucksvolle Waldvormittag endete im Klassenzimmer mit einer kleinen Reflexion über das Erlebte.