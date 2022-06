Wahlen und Ehrungen bei der Hauptversammlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im „Haus am Markt“ in Bad Saulgau traf sich die ganze Chorfamilie der Donaulerchen und Sängerfreunde Saulgau. Es galt, auf zwei Jahre Chorgeschehen zurückzublicken, was angesichts der Corona-Pandemie einmal anders als gewohnt geschah. Nach zwei Liedern der Kinder unter der Leitung von Margreth Röck konnte Vorsitzende Linde Michelberger die ganze Chorfamilie willkommen heißen. Zu Beginn wurde dann dem im letzten Jahr verstorbenen Chorgründer und Ehrenmitglied Josef Röck gedacht. Bedingt durch die Pandemie hat sich der Übungsbetrieb in den zurückliegenden zwei Jahren mehr als reduziert. „Wir haben aber geprobt, wie es erlaubt war“, so die Vorsitzende. Erfreulich dabei, das ihnen nun das Bondorfer Dorfgemeinschaftshaus mit Pfarrsaal als neues Probelokal zur Verfügung steht. In dieser schwierigen Zeit waren auch die Auftritte dezimiert, was sich im laufenden Jahr wieder ändern soll.

Aber ganz untätig war die Chorfamilie dennoch nicht. So wurde in der Adventszeit im vergangenen Jahr eine Weichnachts-CD aufgenommen. „Eine Herausforderung für die Chorleiterinnen als auch für die Sangesfamilie“, so Linde Michelberger. Dankbar sei dabei man vor allem denjenigen, die durch ihre Mithilfe und ihre Unterstützung erst die Tonaufnahmen ermöglichten. Ihnen sprach die Vorsitzende Dank aus. Dankesworte richtete sie aber auch an die Eltern der Kinder und vor allem an das Betreuerteam, das sich vor allem um die Kinder und Jugendlichen kümmert. Für fünfjährige Vereinszugehörigkeit konnten Fabienne Risch, Lena Maier, Luana Bruno, Sophie Di Cosmo, Ron Rath, Roxana Rath und Hannes Aßfalg geehrt werden. Gar zehn Jahre im Chor dabei sind Alina Irmler, Alice Sander und Sabrina El Fachtal.

Turnusgemäß musste die Vorstandschaft für die nächsten drei Jahre gewählt werden. Und so sieht das Führungsteam aus: Vorsitzende Linde Michelberger, Stellvertreterin Angelika Ringgenburger, Schriftführerin Daniela Geiger, Kassier Lukas Kalivoda. Beisitzer: Christine Hillenbrand, Bernadette Hefler, Sabine Aßfalg und Marion Vöhringer. Die Vorsitzende freute sich auch, dass mit Robin Leschert ein Multitalent als neuer Jugendleiter gewonnen werden konnte. Anschließend gab Linde Michelberger noch die geplanten Auftritte bekannt wie Happy family day, Feriengottesdienst, Bächtlefest und das traditionelle Adventskonzert.