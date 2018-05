Wachablösung im Aufstiegsduell

Wechsel an der Tabellenspitze der Kreisliga A 2. In einem bezirksligareifen Spiel schenkten sich beide Mannschaften nichts und am Ende durfte sich der Gastgeber Hettingen/Inn. drei Punkte gegen die SG Blönried/Ebersbach gutschreiben lassen. Einziger Wehrmutstropfen der Partie war der Unparteiische, der zur Pause auch zugab, dass es eine bezirksligareife Begegnung sei. Mit klareren Entscheidungen seinerseits wären die Emotionen phasenweise nicht hochgekocht. Ob das aber für eine Änderung am Ergebnis gesorgt hätte?

SG Hettingen/Inn. - SGM SC Blönried/SV Ebersbach 2:1 (2:0). - Tore: 1:0 Müller (1.), 2:0 Dangel (34.), 2:1 Jakob Weiß (89.). - Gelb-Rot: Ott (45./SG; wdh. Foulspiel). - Z.: 400. - Die Begegnung hatte für manchen Zuschauer, der an der Bundesstraße noch einen Parkplatz suchte, noch gar nicht begonnen, das stand es bereits 1:0. Handgestoppte 65 Sekunden brauchte Müller um Gästekeeper Pius Heber zu überwinden. Das Schlagerspiel ging von der ersten Sekunde zur Sache. Der einzige, der dieser Begegnung nicht immer gewachsen war trug ein grünes Hemd, der Unparteiische Andreas Keckeisen. Blönried/Ebersbach ließ sich vom Schock nicht lange aufhalten, denn bereits in der 3. Minute hatte Lorenz Weiß die erste Gästechance auf dem Fuß, vergab aber. 30 Sekunden später die nächste Chance, dieses Mal von Samuel Maier, der in Torhüter Johannes Schmidt seinen Meister fand. Es folgte der Auftritt von Schiedsrichter Keckeisen, der den Gästen einen glasklaren Elfmeter verweigerte, als Samuel Maier von den Beinen geholt wurde (6.). Die zahlreichen Hettinger Zuschauer waren in dieser Szene sehr, sehr leise und wurden erst munter, als Keckeisen weiterspielen ließ. Hettingen/Inn. versuchte die Gäste vom eigenen Tor fernzuhalten. Das gelang auch in der 23. Minute nicht. Lorenz Weiß schoss aber zwei Meter neben das Tor. Zwei Minuten später landete ein Freistoß der Gäste am Lattenkreuz. Die Theuer-Truppe befreite sich danach wieder etwas vom Druck - und prompt wurde es gefährlich. Der agile Müller war an Torhüter Heber schon vorbei konnte aber nicht mehr genug Druck erzeugen, um den Ball in die Maschen zu legen. In der 34. Minute machte sich das Eintrittsgeld bezahlt. Heber stand zu weit vor seinem Kasten, dies sah Dangel und mit einem Lupfer überwand er Heber - 2:0 (34.). In der 40. Minute hebelten Dangel und Müller hebelten die SGB/E-Abwehr aus. Dangel stand dank seines Tempos einen Meter vor dem Strafraum, als Gästekeeper Pius Heber außerhalb des Strafraums mit der Hand zum Ball ging. Die Emotionen kochten kurz hoch, aber Keckeisen ließ weiterspielen. In der 45. Minute kombinierte sich Blönried/Ebersbach durchs Mittelfeld. Der letzte Pass kam zu Samuel Maier, den Simon Ott regelwidrig stoppen wollte, doch Maier konnte der Attacke ausweichen und lief alleine aufs Hettinger Gehäuse zu. Keckeisen stoppte die Szene, zeigte Ott Gelb-Rot und entschied auf Freistoß. Das hohe Tempo hielt auch zu Beginn der zweiten Halbzeit an. Mit einem Mann in Unterzahl versuchte Hettingen/Inn. sein Glück in Kontern. Einer dieser Angriffe schoss Dangel in der drüber (59.). Danach spielte eigentlich nur noch der Gast, aber zu umständlich. Der Gastgeber konnte sich immer wieder neu ordnen, während der Gast dauernd anlief. In de 67. Minute wurde Samuel Maier als er in den Strafraum eindringen wollte, von den Beinen geholt. Eine Auslegungssache in punkto letzter Mann. Zehn Minuten vor Ende hatten die Gästezuschauer den Torschrei schon auf den Lippen, aber Torhüter Schmidt blieb gegen Lorenz Weiß Sieger. Chancenlos war Schmidt gegen den Schuss von Jakob Weiß (89.) zum 2:1-Anschlusstreffer. Das letzte Anrennen des bisherigen Tabellenführers blieb ohne Wirkung, so dass sich der Gastgeber der drei Punkte freuen durfte. - R.: 2:3

TSV Scheer – SG KFH Kettenacker 2:4 (1:0). - Tore: 1:0 Florian Lehr (13.), 1:1 Armin Steinhart (51.), 2:1 Christian Lehr (63.), 2:2 Tobias Heißel (70.), 2:3 Armin Steinhart (90+1), 2:4 Marcel Schmid (90+2). - Gelb-Rot: Haberstroh (78./TSVS; wdh. Foulspiel). - Z.: 80. - Eine durchwachsene Partie, in der sich der TSV zunächst ein Chancenplus erarbeitete und auch mit 1:0 in Führung ging. Wer bei diesen Temperaturen dachte, dass die beiden Mannschaften im zweiten Durchgang etwas mehr investierten, wurde schnell enttäuscht. Die Partie nahm immer mehr Züge eines Sommerkicks an, nur die Tore entschädigten. Zunächst glich Armin Steinhart aus. Christian Lehr brachte seine Mannschaft erneut in Front, auf dieses Ergebnisses hatte Tobias Heißel die passende Antwort. In den Schlussminuten musste zunächst Haberstroh vom Platz. Diese numerische Überlegenheit wurde durch zwei Tore von Steinhart und Schmid in einen Auswärtssieg umgewandelt. - R.: ausgefallen

SV Langenenslingen – FC Inzigkofen/Vil./Eng. 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Christof Grof (18.), 1:1 Dörr (47.). - Z.: 80. - Der FC 99 hatte zunächst mehr vom Spiel, ohne die ganz großen Möglichkeiten. Das Tor in der resultierte aus einer halben Chance, weil Grof einen zu kurz geratenen Rückpass zum 0:1 verwandelte (18.). Die Hausherren brauchten eine Weile, um sich von diesem Schock zu erholen. Bis zur Pause war es ausgeglichen. Nach dem Wechsel wurde das Lauf- und Passspiel von Langenenslingen besser, Dörr glich aus (47.). Im weiteren Verlauf drückte der Gastgeber auf den Siegtreffer, Moritz Sauter und Fabian Stehle vergaben. - R.: 5:5

SC Türkiyemspor Saulgau – SV Ennetach 4:2(1:1). - Tore: 0:1 Beck (23.), 1:1, 2:1 Gassama (32./48.), 2:2 Leiprecht (67.), 3:2 Gassama (75.), 4:2 Batuhan Topal (80.). - Z.: 120. - Die Gäste hatten zunächst etwas mehr vom Spiel und profitierten vom Verletzungspech der Hausherren, die bis zur 20. Minute dreimal wechseln mussten. Beck brachte seine Truppe in Front, der agile Gassama glich aus und sorgte zu Beginn der zweiten Halbzeit für das 2:1. Weil dann Leiprecht von Saulgaus Deckung nicht kontrolliert werden konnte, glich er aus. Nun konnte sich Türkiyemspor aber - im Gegensatz zu den Spielen zuvor - diesmal auf die Chancenverwertung verlassen. Gassama und Topal sorgten für einen ungefährdeten Sieg. - R.: 0:5

SGM FC Krauchenwies II/SV Hausen – SV Bronnen 2:6 (2:1). - Tore: 1:0 Tim Kremer (11.), 2:0 Kempf (25.), 2:1, 2:2, Raphael Brillert (28./FE./52.), 2:3 Bubacarr Njie (69.), 2:4 Raphael Brillert (74.), 2:5 Bubacarr Njie (76.), 2:6 Marcel Bravo (82.). - Z.: 120. - Die Spielgemeinschaft kann sich langsam aber sicher dem Saisonhöhepunkt Relegation einstimmen, gegen den Zweiten der Kreisligen B3/B4. Kremer und Kempf sorgten für ein 2:0, dann aber kam Bronnen und fand ins Spiel. Der Gastgeber half mit einem unnötigen aber berechtigten Elfmeters, den Brillert zum 2:1 nutzte. Der Gastgeber vergab das mögliche 3:1. Florian Köhler: „Ich bin gefrustet. Wir führen 2:0 und ich dachte, dass kann heute nicht den Bach runtergehen. Selbst beim 2:3 hatten wir noch Hoffnung. Aber wir kamen vorne nicht zum Abschluss und dann hat uns auch Bubacarr Njie die ganze Zeit beschäftigt, so dass wir nun mit leeren Händen dastehen und uns jetzt der Vorbereitung aufs Relegationsspiel widmen können.“ Bronnens Bubacarr Njie war zu keiner Zeit von der Deckung der Hausherren zu kontrollieren.

SV Braunenweiler – FV Fulgenstadt 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 David Luib (50.). - Z.: 150. - Es war so eine Begegnung, in der man mutmaßen konnte: Wer das erste Tor schießt, gewinnt. In Braunenweiler war es diesmal der Gast, der nach der Pause erfolgreich war. Maßgeblich war die 50. Minute im Mittelfeld. Braunenweiler verlor in der Vorwärtsbewegung den Ball. Über drei Stationen kam der Ball nach einem einem Abpraller zu Luib, der seine Klasse aufblitzen ließ - 0:1 (50.). - R.: 1:4

TSV Gammertingen – SV Bolstern 0:1 (0:1). - Tor: 0:1 Timo Frankenhauser (30.). - Z.: 70. - In einem Spiel mit wenigen Chancen traten die Hausherren die mit dem letzten Aufgebot an und versuchten mit den verbliebenen Mitteln Bolstern vom eigenen Strafraum fernzuhalten. Dies gelang eine halbe Stunde, ehe Frankenhauser das 0:1 erzielte. Gammertingen antwortete mit einer Möglichkeit des zuletzt langzeitverletzten Simon Lau (70). - R.: ausg.

Spielfrei: SV Renhardsweiler