Wachablösung an der Spitze

Wachablösung am vorletzten Spieltag in der Kreisliga A 2. Nachdem die SG Hettingen/Inn. im Derby gegen den TSV Gammertingen nicht über ein 2:2 hinauskam, nutzte die SG Blönried/SV Ebersbach die Gunst der Stunde und übernahm dank eines 3:2-Arbeitssiegs in Bad Saulgau die Tabellenführung. Am Tabellenende ist die Sache geritzt. Der FC Krauchenwies II/SV Hausen konnte in Kettenacker keine Mannschaft stellen und kann damit Bronnen nicht mehr einholen, das ohnehin siegte.

SV Bolstern – FC Inzigkofen/Vil./Eng. 3:3 (1:2). - Tore: 0:1 Manuel Stroppel (6.), 0:2 Back (17.), 1:2 Jannik Hörtkorn (30./FE), 1:3 Jannik Stroppel (53.), 2:3 Heinzle (68.), 3:3 Kleiner (90+1). - Gelb-Rot: Schumacher (87./SVB; wdh. Foulspiel). - Z.: 50. - Spiel der Geschenke in Bolstern. Zunächst profitierte Stroppel, der nach einem Ballverlust zur Gästeführung verwandelte. Dann erlief sich Back eine zu kurze Rückgabe - 0:2. Als Kleiner Mitte der ersten Halbzeit über die rechte Seite nur noch mit einem Foul im Strafraum gestoppt werden konnte, hieß es 1:2. Eine Verkettung unglücklicher Umstände begünstigte das 1:3. Bolstern wollte sich aber nicht mit einer Heimniederlage verabschieden und drückte aufs Gas. Heinzle wackelte in der 68. Minute Gästekeeper Bockstart zum 2:3 aus. Moral bewies Bolstern in Unterzahl, als der Reisser-Elf in der Nachspielzeit doch noch der Ausgleich gelang. „Ein verdienter Punkt, weil Bolstern mehr investierte“, meinte Trainer Reisser. - R.: ausgefallen

FV Fulgenstadt – TSV Scheer 1:1 (0:0). - Tore: 0:1 Christian Lehr (61.), 1:1 Robin Restle (67.). - Z.:120. - Leichte Vorteile zunächst für die Gäste, für die Florian Lehr über die linke Seite Betrieb machte. Aber zu einem Treffer reichte es nicht. Fulgenstadt kam nach der Pause besser aus der Kabine, trotzdem traf Lehr zum 0:1. Fulgenstadt ließ sich aber nicht beirren und dank der neuen Spieler war auch mehr Zug in den Aktionen des FVF. Das wurde in der 67. Minute mit dem 1:1 von Robin Restle belohnt. - R.: 2:0

SV Renhardsweiler – SV Langenenslingen 1:1 (0:0). - Tore: 1:0 Patrick Eisele (49.), 1:1 Maximillian Lex (83.). - Z.: 100. - In einem fairen Spiel machten die Hausherren in der ersten Halbzeit aus ihren zahlreichen Möglichkeiten nichts. Stankalla traf nur die Latte. Die Pausenansprache von Gästetrainer Bednarek zeigte Wirkung. Langenenslingen kam stärker aus der Pause, auch wenn Eisele für die Gastgeber traf. Die Gäste drückten aufs Tempo und verdienten sich in den letzten zehn Minuten den Punkt. - R.: 3:5

SG Hettingen/Inn. - TSV Gammertingen 2:2 (2:1). - Tore: 0:1 Genkinger (12.), 1:1 Frank Steinhart (31.), 2:1 Marc Dreher (34.), 2:2 Alexander Göckel (67.). - BV: Christian Müller (SG) scheitert mit FE an Patrick Häuptle (85.). - Z.: 250. - Rückschlag im Titelrennen für die Theuer-Elf. Gegen den Lokalrivalen gab es nur ein Remis. Das Derby lebte auch von den Leistungen der Keeper Johannes Schmidt (SG) und Patrick Häuptle (TSV). Schmidt hatte seinen ersten Auftritt, als er zunächst den Ball vertändelte und Genkinger mit einem Schlenzer zum 0:1 traf (12.). Der Schock saß tief und die Hausherren brauchten lange, um wieder ins Spiel zu finden. Zunächst rettete Häuptle gegen Dangel in höchster Not (22.), doch dann war die Gammertinger Deckung nicht auf der Höhe und Frank Steinhart glich per Kopf aus - 1:1 (31.). Drei Minuten später war sich die Gammertinger Abwehr nach einem Eckball nicht einig und Marc Dreher erhöhte auf 2:1 (34.). Dann ließ Hettingen drei, vier hochkarätige Möglichkeiten aus. Das rächte sich. Nach der Pause zwang Spahic Torhüter Schmidt zunächst zu einer Glanzparade (53.), dann prüfte Genkinger Schmidt (62.). Erfolgreicher war dann Trainer Puchta mit der Einwechslung von Alexander Göckel, den Jonas Jehle aus dem Mittelfeld auf die Reise geschickt. Göckel traf aus spitzem Winkel - 2:2 (67.). Dann unterlief auch Häuptle ein Lapsus. Vier Minuten vor dem Ende kam er gegen Dangel zu spät. Schiedsrichter Rudoll aus Albstadt zeigte auf den Punkt. SG-Youngster Müller zeigte Nerven und Häuptle hielt den Strafstoß. Damit nicht genug: Auch in der Nachspielzeit rettete er noch zweimal in höchster Not. - R.: ausg.

SV Bronnen – SV Braunenweiler 3:1 (1:0). - Tore: 1:0 Raphael Brillert (35.), 2:0 Dominik Brillert (70.), 3:0 Daniel Bravo (72.), 3:1 Marco Steuer (81.). - Gelb-Rot: Winkhart (73./Braunenweiler; wdh Foulspiel). - Z.: 150. - Mit dem Nichtantritt des FCK/Hausen II in Kettenacker war Bronnens Klassenerhalt vor dem Spiel klar. Die Begegnung selbst geriet zu einem offenen Schlagabtausch. Die Gäste hatten den besseren Start, aber auch Pech mit einem Lattenschuss. Besser machten es die Hausherren, als zunächst Raphael und dann Dominik Brillert ein 2:0 herausschossen. Bravo legte nach (72.), die Entscheidung. Steuers Anschlusstreffer war nur noch Kosmetik. Trainer Braun beendet nach der Saison sein Engagement in Bronnen. Sein Nachfolger steht mit Benjamin Mack (Margrethausen) auch schon fest. - R.: 1:1

SC Türkiyemspor Saulgau – SGM SC Blönried/SV Ebersbach 2:3 (1:2). - Tore: 0:1 Samuel Maier (8.), 0:2 Lorenz Weiß (16.), 1:2 Kocyigit (28./FE), 1:3 Stohr (46./FE), 2:3 Robin Schäfer (47.). - Gelb-Rot: Jakob Weiß (86./B/E; wdh. Foulspiel). - Z.: 250. - Die SGM war mit einem Ohr immer in Hettingen. Das - so meinte man - lähmte die Aktionen der Gäste. Und so setzte Türkiyemspor die ersten Akzente. Emin Yilmaz verzog überhastet (3.). Aber der Titelanwärter kam besser ins Spiel und zeigte, dass er in die Bezirksliga will. Mit der zweiten Möglichkeit traf Samuel Maier zum 0:1 (8.). Dann kam es noch besser, als Lorenz Weiß auf 0:2 erhöhte. In seinem letzten Spiel der Saison ging Türkiyemspor volles Risiko und hatte erneut Pech, als Yilmaz wieder zweiter Sieger gegen Pius Heber blieb (19.). Er hatte den Heber geahnt. Ein Foulelfmeter von Kocyigit brachte aber den verdienten Anschluss, ehe sich das „Privatduell“ von Emin Yilmaz gegen Pius Heber fortsetzte - mit Vorteil für Heber (35.). Nach der Pause sorgte ein Elfmeter durch Stohr für das 1:3, aber der Gastgeber hatte durch Schäfer, der bereits die 90 Minuten mit der zweiten Mannschaft in den Knochen hatte, eine Antwort parat. Die Gäste trafen noch einmal die Latte, sahen Gelb-Rot, steckten aber auch das weg. Als der letzte Ansturm des Gastgebers nichts mehr ein. - R.: 0:18.

Abgesagt: SG KFH Kettenacker – FC Krauchenwies II/SV Hausen. - Spielermangel FCK; Spielfrei: SV Ennetach