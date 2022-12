Vorweihnachtliches Konzert des Evangelischen Kirchenchores

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ – dieses wohl bekannteste und beliebteste Adventslied aus dem 17. Jahrhundert war der Leitgedanken der vorweihnachtlichen kirchenmusikalischen Stunde, zu der am dritten Adventssonntag der Evangelische Kirchenchor Bad Saulgau in die Christuskirche eingeladen hatte. Die Zuhörer erlebten dabei eine Stunde hoher Sangeskultur und dank der einfühlsamen Choreografie eine wohltuende Zeit fernab von der Hektik des Alltags.

Schon beim Eingangslied „Es kommt ein Schiff geladen“ gelang es dem 26-köpfigen Chor um Heidrun Boll mit seiner guten Artikulation und Klangfärbung, die gute Akustik des Kirchenraums nutzend, die Stimmung des Liedes herauszuarbeiten. Klar und strahlend die Soprane, vom Fundament der begleitenden Männerstimmen getragen, erzählten sie beim „Maria durch den Dornwald ging“ in der Frage- und Antwortform dieses Liedes das Geheimnis der Menschwerdung Gottes, bei dem das prägnante Kyrie und das verklingende Jesus und Maria schön heraus gearbeitet war. „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ leitete über zum von Chor und Gemeinde gemeinsam gesungenen „Tochter Zion freue dich“. „Aus der Armut eines Stalles“, „Es wird nicht immer dunkel sein“ und dem bach’schen „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ waren die Hinführung zur Geburt in Bethlehem, das die Zuhörer mit dem Lied „Der Heiland ist geboren“ bestätigten. Eine Bereicherung des Konzertes die „Trio-Sonate in G-Dur“ des Instrumentalquartetts Hanne Aichler und Elvira Jann, Flöten, Gerhard Merz, Cello und Olga Balzer, Klavier sowie Gedanken zur Adventszeit von Pfarrer Walter Schwaiger.

„Nun freut euch ihr Christen“ – ein altbekanntes und viel gesungenes Weihnachtslied, vom Chor musikalisch neu interpretiert, bewies den Erfolg der konsequent stimmbildnerischen Arbeit im Chor.

Die „Weihnachtshymne“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy war das kraftvolle Finale von Orgel und Chor, in das die Glocken der Christuskirche mit einstimmten. Der dankbare Beifall galt dieser Herz und Gemüt ansprechenden kirchenmusikalischen Stunde, bei der alle Akteure bewiesen, dass sie die Corona-Zwangspause gut überstanden haben. Über die verdienten Blumen durften sich die musikalische Leiterin des Abends Heidrun Boll und die Instrumentalisten freuen, ebenso die Kirchengemeinde über die Spenden der begeisterten Zuhörer.