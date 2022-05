Vortrag über „Enkeltaugliches Leben“

Weil Veränderungen gemeinsam leichter erreicht werden können und weil viele kleine Schritte Berge versetzen können, finden demnächst in Bad Saulgau Treffen interessierter Bürger und Bürgerinnen zum Thema „Enkeltauglich leben“ statt. Am Mittwoch, 11. Mai, und am Mittwoch, 25. Mai, findet die Veranstaltung um 19 Uhr im Bürgertreff Bad Saulgau gegenüber dem Bahnhof statt.

Nach einer kurzen Einführung durch Hans-Peter Winterhalder zum ökologischen Fußabdruck und seiner Auswirkungen auf die Umwelt, werden wichtige Fragen zum Thema „umweltgerechtes Verhalten“ gemeinsam diskutiert und Gruppen gebildet.Für weitere Zusammenkünfte in Kleingruppen (4-6 Personen) wird für die einzelnen verbindlich festgelegt, wie ihr persönlicher Beitrag aussehen könnte, die Welt ein bisschen besser zu machen. Das kann die Fahrt zur Arbeit mit dem Fahrrad sein, das gemeinsame Anschaffen von Werkzeugen oder nur einmal in der Woche Fleisch zu essen.