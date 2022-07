Vortrag dreht sich um Hildegard von Bingen

Der Ordensbruder und Diplomtheologe Jakobus von der Erzabteil Beuron hält am Dienstag, 12. Juli, ab 14 Uhr einen Vortrag über Hildegard von Bingen als Frau und Prophetin. Der Vortrag findet im Rahmen der Seniorenbegegnung im evangelischen Gemeindehaus in Bad Saulgau statt.

Wie es in einer Pressemitteilung des Veranstalters heißt, bietet Jakobus Texte und Bilder aus der bekanntesten Schrift Hildegard dem „Liber Scivias“ und gibt so einen kleinen Einblick in ihr Beten und Denken. Hildegard von Bingen, die große Frau des Mittelalters (1098 – 1179), kam jung in eine Frauenklause und entwickelte sich zu einer der wichtigsten Frauen des Deutschen Mittelalters.

Sie hinterließ ein reiches Werk an theologisch – visionären Schriften, aber auch in der Natur- und Heilkunde, in der Poesie und Musik sowie im kirchenpolitischen Leben war sie eine gesuchte Autorität, heißt es in der Mitteilung weiter.