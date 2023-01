Vortrag beleuchtet das Thema Knie-Prothese

Im Rahmen der Vortragsreihe „Mittwochs bei den Waldburg-Zeil Kliniken“ informiert Dr. Christian Dynybil, Chefarzt der Rehabilitationsklinik Saulgau, am 25. Januar um 19 Uhr zum Thema „Zufriedenheit mit der Knie-Prothese“. Dynybil geht in seinem Vortrag zunächst auf die Begleitfaktoren ein, welche den Erfolg einer Knie-Prothese mit beeinflussen können. Einen besonderen Schwerpunkt legt er hierbei auf den Aspekt der sogenannten Selbstwirksamkeitserwartung: Was erwartet der Patient?

Die kostenlose Online-Veranstaltung ist unter https://vimeo.com/event/830943 zu erreichen. Während des Vortrags können Fragen direkt per Chat an den Referenten gestellt werden.