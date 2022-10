Vorstand und Betreuungsteam in der Bundeshauptstadt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nicht nur eine lebendige und geschichtsträchtige Stadt wie Berlin zu erleben war der Grund für den Ausflug des Teams der Donaulerchen, das einige Tage in der Bundeshauptstadt in Berlin weilte. Zum fünften Mal in Folge trat der aus Bad Saulgau stammende bekannte Pianist Jan Röck in der Berliner Philharmonie auf. Mit dabei die Sängerin Asita Djavadi, der Sänger Dietmar Horcicka und am Akkordeon Matthias Bender. Diesen musikalischen Leckerbissen wollte sich die Reisegruppe nicht entgehen lassen. Geboten wurde dieses Mal „Edith Piaf meets Breel“. Am Schluss Standing Ovations für Jan Röck und seine drei Mitstreiter. Untergebracht war das Team aus Oberschwaben in dem einzigartigen Szene-Hotel von Tom Michelberger, ebenfalls aus Bad Saulgau stammend, in Berlin-Friedrichshain.

Am Samstag, 17. Dezember, wird beim Adventskonzert der Donaulerchen in der St. Antoniuskirche in Bad Saulgau das Weihnachtsmusical „Großer Stern was nun“ aufgeführt. Ebenso am Sonntag, 18. Dezember, in der Kirche in Braunenweiler. Geprobt wird bei den Donaulerchen freitags von 17 bis 18.30 Uhr in Braunenweiler. Einfach vorbeikommen und mitsingen.