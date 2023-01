Vorspiel vor dem „Jugend musiziert“ Wettbewerb

Zum 60igsten Mal findet bundesweit der musikalische Jugendwettbewerb „Jugend musiziert“ statt, der in seiner ersten Runde in mehr als 150 Regionalwettbewerben durchgeführt wird. Solistinnen und Solisten in Solobesetzung und im Ensemble zeigen ihr musikalisches Können und stellen sich einer qualifizierten Jury. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der Städtischen Musikschule bewältigen diese künstlerische Herausforderung zusätzlich zu ihren Pflichten an den allgemeinbildenden Schulen.

Aktuell bereiten sich zwölf Schülerinnen und Schüler der Städtischen Musikschule Bad Saulgau auf die Regionalwettbewerbe „Jugend musiziert“ vor. Die Musikschule veranstaltet in ihrem Saal im Alten Kloster für die ambitionierten Wettbewerbsteilnehmer am Mittwoch, 25. Januar, um 19 Uhr ein Vorspiel mit Schülern der Klavierklasse Olga Balzer, der Querflötenklasse Matthias Lyding sowie der Violinklasse Alban Beikircher. Zuhörer sind herzlich willkommen.