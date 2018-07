Vorjahressieger eröffnet das Turnier

Bereits in seine 56. Austragung geht in diesem Jahr der Alb-Lauchert-Wanderpokal. Das traditionsreiche Fußballvorbereitungsturnier wartet in dieser Saison mit einem neuen Teilnehmer auf. Doch hinter dem Namen SGM Alb-Lauchert verbergen sich zwei alte Bekannte, darunter ein Stammgast des Alb-Lauchert-Turniers. Zum Auftakt treffen am Dienstag aber zunächst der TSV Harthausen/Scher und der SV Bingen/Hitzkofen (18 Uhr) und der TSV Benzingen und die SG Hettingen/Inneringen (19.30 Uhr) aufeinander. Die neue Spielgmeinschaft aus Gammertingen und Kettenacker startet dann am Mittwochabend ins Turnier.

Der Auftakt ist den beiden Zollernklubs TSV Harthausen/Scher und dem TSV Benzingen, Gastgeber des vergangenen Jahres, und dem SV Bingen/Hitzkofen sowie der SG Hettingen/Inneringen vorberhalten. Neu in diesem Jahr ist, dass es kein AH-Turnier gibt.

Titelverteidiger TSV Harthausen/Scher und der SV Bingen/Hitzkofen treffen in Gruppe 1 auf die SGM Alb-Lauchert. Die Harthausener Mannschaft von Trainer Thomas Schaupp absolvierte in der vergangenen Saison die schlechteste Runde seit Jahren. Nach durchweg Platzierungen unter den besten Vier der Bezirksliga und dem zwischenzeitlichen Landesligaaufstieg im Sommer 2016, verbunden mit dem sofortigen Wiederabstieg im Sommer 2017, folgte ein holpriger Beginn in der Bezirksliga Zollern mit nur zwei Siegen in den ersten zwölf Saisonspielen. Doch nach einem Trainerwechsel fing sich die Mannschaft. Das Trainergespann Schaupp/Dockhorn führte das Team wieder ins Mittelfeld der Liga und am Ende stand Platz sieben, mit sechs Siegen am Saisonende, acht Spielen ohne Niederlage. Unter anderem gab es ein 3:3 gegen den späteren Meister Dotternhausen und einen 3:2-Sieg gegen den Relegationsteilnehmer aus Gruol. Doch in der Sommerpause verließ „Urgestein“ Andreas Dockhorn die Mannschaft, wechselte als Trainer zum 1. FC Burladingen. Neu im Kader sind Philipp Schuth (Straßberg) und Manuel Rapp (TSV Frommern). Bereits im Winter stießen vier A-Junioren zum Team. Der Vorjahressieger trifft zum Auftakt auf den SV Bingen Hitzkofen. Trainer beim SV Bingen/Hitzkofen ist weiter Jan Engel, der im Kader drei neue Spieler begrüßen kann: Julian Reiser (SGM Schmeien/SV Sigmaringen II) sowie Tim Schneider und Simon Ruess (beide eigene Jugend) sollen helfen das Saisonziel, das mit Aufstiegsrelegation deutlich umrissen ist, zu erreichen. Verlassen haben die Bingener drei Spieler: Stefan Senfle (SV Langenenslingen), Manuel Burth (SpVgg. Pflummern-Friedingen) und Jonas Neuburger (SG Hettingen/Inneringen) haben neue Herausforderungen angenommen. Sein erstes Testspiel bestritt der SV Bingen/Hitzkofen am Sonntag beim 3:2-Sieg gegen die SGM Ennetach/Scheer. Nach dem Alb-Lauchert-Turnier stehen, Stand jetzt, noch weitere Tests gegen den SV Bronnen (28. Juli) und den SV Ölkofen (4. August) an.

Kurze Pause für SG H/I

In der zweiten Dienstagspartie spielen ab 19.30 Uhr spielen Vorjahresgastgeber TSV Benzingen und die SG Hettingen/Inneringen, die zusammen mit Gastgeber SG Rulfingen/Blochingen Gruppe 2 bilden. Bezirksligaaufsteiger SG Hettingen/Inneringen hatte die wohl kürzeste Pause von allen Mannschaften. Erst am 23. Juni stand die Rückkehr in die Bezirksliga fest, nach dem 2:0-Erfolg nach Verlängerung gegen den SV Ebenweiler. Kapitän Florian Dangel und seine Mannschaft mussten einen namhaften Abgang verkraften. Youngster Christoph Müller versucht sich in der Landesliga, beim TSV Straßberg. Neu im Kader von Trainer Ulrich Theuer, der nach dem Sieg in der Relegation sein Haupthaar opfern musste und mit der Mannschaft auf Mallorca in die Vorbereitung startete, sind nach der Sommerpause drei neue Spieler: Armin Steinhart kam von der SG Kettenacker/Feldhausen/Harthausen. Jan Kempf schloss sich vom TSV Benzingen dem Bezirksligisten an und aus Bronnen kam Abwehrspieler Onur Karakurt, in der vergangenen Kreisliga-A-Saison eine der Stützen seines Teams. Der spielende Abteilungsleiter Florian Flöß hat das Saisonziel bescheiden mit Klassenerhalt angegeben. Die Mannschaft bestreitet neben dem Alb-Lauchert-Turnier noch Testspiele gegen Bitz und die SF Kirchen.