Vorerst kein zentrales Testzentrum

Die Stadtverwaltung Bad Saulgau verzichtet zunächst auf eine zentrale Einrichtung für Corona-Schnellstests. Erzieher und Lehrer sollen in Arztpraxen und Apotheken die Möglichkeit haben, sich kostenlosen Schnelltests zu unterziehen. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Ergänzend zu den bereits bestehenden Testmöglichkeiten auf das Coronavirus SARS-CoV-2 hat seit vergangenen Montag das Personal von Schulen und Kindertageseinrichtungen die Möglichkeit, sich zweimal pro Woche kostenlos auf Corona testen zu lassen. Bad Saulgau setzt dabei vorerst auf eine dezentrale Teststrategie: So können diese Schnelltests bei niedergelassenen Ärzten sowie in Apotheken durchgeführt werden.

Die kommunale Teststrategie sehe vorerst eine dezentrale Testung in Praxen und Apotheken vor, so die Stadtverwaltung. Zwar seien die Planungen für ein Testzentrum der Stadt bereits sehr weit fortgeschritten, doch angesichts der Bereitschaft von Ärzten, die Testungen in ihren Praxen vorzunehmen, sehe die Stadtverwaltung aktuell keine Notwendigkeit für ein zentrales Testzentrum. Eine Umfrage unter den niedergelassenen Ärzten und Apotheken in Bad Saulgau hatte ergeben, dass ein Großteil der Ärzte dazu bereit und in der Lage wäre, dezentral in ihren Praxen die Tests durchzuführen. Alternativ kann sich die genannte Personengruppe auch in einer Apotheke kostenlos testen lassen.

Eine Liste der Praxen und Apotheken, die die Schnelltests durchführen, werde in Kürze auf der Homepage der Stadt Bad Saulgau veröffentlicht.

Für die Schnelltests muss im Vorfeld eine Terminreservierung erfolgen. Die Schulen und Kindertageseinrichtungen wurden über die unterschiedlichen Testmöglichkeiten bei Ärzten und Apotheken informiert.

Sollte die Testabnahme durch die niedergelassenen Ärzte und Apotheken kapazitätsmäßig nicht mehr abgedeckt werden können, kann die Stadt Bad Saulgau auch kurzfristig ein kommunales Testzentrum einrichten. Die Pläne dafür liegen bereits in der Schublade, so dass seitens der Stadt sehr schnell reagiert werden und eine flächendeckende Teststrategie möglichst kurzfristig umgesetzt werden kann.