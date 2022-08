Recyclingbasierte Baustoffe und genügend Nachwuchs

Der Landtagsabgeordnete Klaus Burger hat vor Kurzem das Bauunternehmen Georg Reisch in Bad Saulgau besucht. Dabei ging es insbesondere um das Thema des nachhaltigen Bauens.

Das seit 89 Jahren tätige Bauunternehmen mit über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeitet von Bad Saulgau aus im süddeutschen Raum und ist weit darüber hinaus für seine innovativen Bauprojekte bekannt, heißt es in einer Mitteilung aus dem Wahlkreisbüro des Abgeordneten. Klaus Burger interessierte sich beim Besuch, auch als Mitglied des Ausschusses Landesentwicklung und Wohnen, besonders für das im Bau befindliche Vinzenz Areal in Wangen. Dort werden vor Ort Rohstoffe vom Altbestand über verschiedene Aufbereitungsschritte als Baumaterial gewonnen. Selbst beim Estrich komme der recycelte Rohstoff zum Einsatz. Der Einsatz von recyclingbasierten Baustoffen sowie die Einsparung von CO2 sei dem Unternehmen besonders wichtig, heißt es in dem Schreiben weiter. Dabei werde auch der Baustoff Holz verwendet und verschiedene Bautypen miteinander nicht nur energetisch verglichen.

Architekt Hans-Jörg Reisch brachte beim Gedankenaustausch mit Klaus Burger und dem Immobilien-Ökonom Andreas Reisch seine Vorstellung der nachhaltigen Stadt- und Architekturplanung ins Spiel. Sein Anspruch sei, dass Gebäude in Zukunft nicht nur energetisch, sondern auch gestalterisch Bestand haben.

Sehr aufschlussreich waren darüber hinaus die Informationen von Ausbildungsleiter Patrik Baumgärtner. Derzeit bildet das Unternehmen 16 Auszubildende aus und ist somit in der glücklichen Lage genügend Nachwuchs im gewerblichen Bereich zu generieren. Vom Metall-, Stahlbeton- und Straßenbauer über den klassischen Maurer bis hin zum Baugeräteführer (w/m/d) wurden Ausbildungsstellen besetzt. Gerne würden auch die Weiterbildungsangebote und die Aufstiegsmöglichkeiten nach der Gesellenprüfung genutzt. Baumgärtner machte deutlich, wie wichtig ein im Landkreis gebundener Schulstandort sei, heißt es in dem Schreiben des Landtagsabgeordneten abschließend.