Von Mengens Spielern fällt alle Anspannung ab

Ausgelassene Freude beim FC Mengen: Nach 24 Jahren kehren die Schwarz-Gelben in die Fußball-Landesliga zurück. Und irgendwie war der 3:2-Sieg am Sonntag in Hundersingen das Tüpfelchen auf dem „i“. Das Topping auf der Sahnetorte einer letztendlich unglaublichen Saison. Fünf Spiele vor dem Saisonende am 9. Juni sind die Mengener noch immer ungeschlagen, haben aus 25 Spielen 22 Siege eingefahren und dreimal den Platz mit einem Unentschieden verlassen. Es folgen noch die Spiele gegen den SV Sigmaringen (13. Mai), das Nachholspiel beim FV Bad Schussenried (17. Mai), die Spiele in Hohentengen (27. Mai) und in Ebenweiler (3. Juni), bevor am 9. Juni das Saisonfinale gegen den FV Schelklingen-Hausen ansteht.

„So muss ein Spitzenspiel sein“, sagte der sportliche Leiter Mario Campregher als nach dem Spielende der erste Jubel vorbei war. Er ließ noch einmal die vorangegangenen 96 Minuten vor dem geistigen Auge Revue passieren. „Das war wirklich ein Spiel Spitz auf Knopf, Hundersingen hat uns alles abverlangt und am Ende hatten wir vielleicht auch das Glück ein bisschen auf unserer Seite. Kompliment an die Mannschaft. Sie hat nie aufgesteckt, auch nach dem 0:2 nicht.“ Der erfahrene frühere Spieler des SC Pfullendorf und Ex-Trainer meinte mit Glück natürlich auch die eine oder andere Kontersituation beim Stand von 1:2, mit der Hundersingen das Spiel für sich hätte entscheiden und die Mengener Meisterfeier auf einen unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft hätte verschieben können. Gleichzeitig dachte der Vater des sportlichen Aufschwungs in Mengen, der mit der Mannschaft 2011 von der Kreisliga A in die Bezirksliga aufgestiegen war, schon an die kommenden Monate: „Die Mannschaft bleibt zusammen. Das hat sie sich auch verdient. Auch Alexander Klotz wird bleiben. Da ist, denke ich, alles besprochen“, erteilte Campregher anders lautenden Gerüchten eine klare Absage. Es wird sicher noch der eine oder andere Spieler dazukommen“, deutete Campregher an, auf einzelnen Positionen Handlungsbedarf zu sehen.

Kapitän Kevin Hartl war am Sonntagnachmittag so etwas wie der Zeremonienmeister der spontanen Feierlichkeiten auf dem Hundersinger Rasen. Er schnappte sich den Vorsitzenden Frank Dinser, reckte ein überdimensionales, gefülltes Weißbierglas in die Höhe, Dinser legte schleunigst sein Meister-T-Shirt ab - das einzige, was die Mengener vorbereitet hatten, schließlich war der Titel sicher, nur der Zeitpunkt noch offen - und nahm seinen Kapitän in den Arm. Hartl übergab Dinser bereitwillig das Weißbierglas, sodass dieser sich eigentlich mehr selbst übergoss als dass er übergossen wurde. „In den vergangenen zwei Wochen waren wir schon ein bisschen nervös“, gab Hartl zu. „Im Training hat man die Anspannung schon bemerkt. Zudem lief es ja nicht ganz so gut in den vergangenen Wochen“, gestand Hartl eine gewisse Anspannung ein. „Auch heute. Wir haben eigentlich ganz gut begonnen, aber dann hat Hundersingen sehr gut dagegengehalten.“ Auch Mengens Rekordschütze Alexander Klotz, der mit mittlerweile 48 Toren die Torjägerliste der Bezirksliga anführt, zeigte sich erleichtert: „Spannender kann es eigentlich nicht sein. Aber wir haben 90 Minuten an uns geglaubt. Ich meine, wenn du die ganze Saison lang kein Spiel verlierst, hast du eine Riesensaison gespielt. Mengen brennt, das kannst Du glauben“, kündigte Klotz auch gegenüber dem Chronisten eine spontane, heftige Aufstiegsfeier an.

Auch Klubchef Frank Dinser war da schon im Feiermodus. „Einfach eine tolle Sache. 26 Jahre nach dem bislang letzten Aufstieg in die Landesliga haben wir es wieder geschafft. Und dann steht ja im kommenden Jahr auch noch unser 100-Jähriges an. Besser kann es nicht laufen“, sagte Dinser nachdem er sich das Bier aus den Augen und von Gesicht und Körper gewischt hatte. Der FC Mengen war zuletzt 1992 in die Landesliga aufgestiegen, hatte sich dort zwei Jahre gehalten und stieg 1994 in die Bezirksliga ab. Es folgte der Sturz bis in die Kreisliga A. „Ich möchte mich auf jeden Fall auch noch einmal bei der Stadt Mengen bedanken, die uns völlig unterstützt, Bürgermeister Stefan Bubeck und Hubert Goldmann, der sich um die Stadionanlage kümmert und sie in Schuss hält. Das ist eine geschlossene Stärke bei uns in Mengen.“ Quasi nebenbei organisierte Dinser die spontane Aufstiegsfeier in Form eines gemeinsamen Essens in einem italienischen Restaurant in Mengen. „Wir gehen jetzt alle zusammen etwas essen, danach werden wir sehen. Die große Feier ist dann für den letzten Spieltag geplant, mit Wimpelübergabe. Außerdem hat uns der Bürgermeister versprochen, uns auf dem Rathausbalkon zu empfangen. Natürlich würden wir jetzt noch gerne Bezirksligageschichte schreiben und bis zum Saisonende ungeschlagen bleiben.“ Gemäß gut unterrichteten Kreisen folgte nach dem gemeinsamen Essen noch eine Feier in einer Mengener Bar und ein „Absacker“ im Hotel Baier bevor um halb fünf die Letzten nach Hause geschlichen sein sollen...

Etwas ruhiger genoss derweil Trainer Miroslav Topalusic den Triumph. Am neunten Spieltag hatte er den FC Mengen übernommen, nachdem die Schwarz-Gelben nach sieben Siegen in sieben Spielen Trainer Niko Gleich den Laufpass gegeben hatten (Dinser: „Eine Entscheidung, die uns allen menschlich sehr schwer gefallen ist“) und damit bei Außenstehenden und Fußballfans auf Unverständnis gestoßen waren. Gleich war im Sommer 2017 auf Ingo Czarkowski und Armin Brutschin gefolgt, die den FC Mengen zuletzt dreimal auf Platz drei geführt hatten.

Zusammen mit Torhüter Dominic Merk stand Topalusic etwas abseits und lobte den jungen Spieler, der im Winter aus Ennetach gekommen war, vor allem für seine Parade kurz vor Schluss, mit der er die Vorentscheidung zu Gunsten Hundersingens verhindert hatte. „Was ich in dieser Mannschaft schätze, ist der Zusammenhalt von erster und zweiter Mannschaft“, sagte der Meistertrainer und schrieb parallel Autogramme auf Trainingsjacken von Mengener Bambini und Jugendspielern („Was, auf die schöne Jacke... Na gut, komm her...“). „Wir haben eine gute Mannschaft, aber natürlich werden und müssen wir die Mannschaft ein bisschen verstärken, um sicher die Landesliga zu halten. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Spieler gewinnen können, zu uns zu kommen.“ Topalusic lobte den Einsatz der Mannschaft während der Saison, die Fähigkeit, sich zu 100 Prozent zu engagieren. „Natürlich muss die Mannschaft in der Landesliga fit sein und vielleicht brauchen wir noch den einen oder anderen erfahrenen, gestandenen Spieler.“