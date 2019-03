Von Leid geprägte Frauenschicksale

„Weibsleut von Sulgen“ haben am vergangenen Sonntag im Mittelpunkt eines Stadtrundgangs gestanden. Dieser bildete den letzten Programmpunkt der Frauenwoche, nachdem er am Sonntag zuvor wegen des stürmischen Wetter verschoben werden musste. Der Frauenspaziergang wurde begleitet von einer wärmenden Frühlingssonne. Und das war gut so.

Denn die vom Stadtbarden Michael Skuppin und seiner Tochter Fiona vorgestellten Frauenschicksale waren überwiegend von großem Leid geprägt. Das ließ die rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer mal wieder fröstelig erschauern. Etwa beim Storchenturm in der Eckstraße. Es braucht nicht viel Fantasie, sich das grauenvolle Geschehen dort vorzustellen. Mitte des 17. Jahrhunderts wurden Frauen – als Hexen bezichtigt – hier eingesperrt und unter grausamster Folter abstruse Geständnisse erzwungen. Oder beim Schwedenkäppele, wo im hinteren Bereich die Hinrichtungen dieser unschuldigen Frauen und Kinder stattgefunden haben. Doch angesichts der Legende rund um diese Kapelle gab es hier auch Lichtvolles zu erzählen.

Als während des Dreißigjährigen Krieges plündernd umherziehende schwedische Soldaten Schrecken und Tod verbreiteten, sollte auch das Kreuz in der Kapelle – der wohl größte Kunstschatz in Bad Saulgau – verbrannt werden. Dieses soll jedoch so intensiv aufgeleuchtet haben, dass die Schweden spontan die Flucht ergriffen. Doch schnell wurde es thematisch wieder duster an diesem Nachmittag. An der Gedenktafel für die Opfer der Hexenprozesse bei der Antoniuskirche ließen Michael und Fiona Skuppin mit Liedern und Textbeiträgen das Leid der Frauen am Beispiel von Anna Bersauter nochmals lebendig werden, indem die Vorgehensweise der Folterer und Mörder detailgetreu beschrieben wurde. An der nächsten Station, dem Luegebrunnen, wurde festgestellt, dass da „kein einziges Weibsbild“ mit von der Partie ist. Hier erinnerte Skuppin nochmals an die erste Stadträtin Fanny Fritz oder an das erste Rathaus an diesem Platz, in dem auch eine Stadtwirtschaft untergebracht war.

Wirken der Äbtissinnen

Mächtige und starke Frauen gab es jedoch zu allen Zeiten. Die Geschichte rund um das Buchauer Amtshaus und das damit verbundene Wirken der Äbtissinnen des Damenstifts Bad Buchau wurden hier ebenfalls exemplarisch genannt. Auch das heutige Rathaus wie auch das ehemalige Sießener Haus schräg gegenüber haben eine reiche Geschichte, die nicht zuletzt auch von Frauen geprägt wurde: den Dominikanerinnen. An dieser Stelle erinnerte der Stadtbarde unter anderem an Sofie Gebhart, die hier mit ihrer Familie lebte.

Die in der Stadt unter der Bezeichnung „schwarze Hebamm“ bekannte Bürgerin wurde damals aus dem Saulgauer Krankenhaus „verjagt“, weil sie der Aufforderung, behinderte Kinder dem Nazi-Regime zu melden, nicht nachgekommen war. „Es gab zu allen Zeiten mutige und selbstlose Frauen“, sagte der Stadtbarde abschließend und machte neugierig auf ein Büchlein, das noch im Jubiläumsjahr erscheinen soll und sich den Frauen in der Stadt über die Jahrhunderte widmet.