Vom Geheimtipp zum Besuchermagnet

Vom Geheimtipp zum absoluten Besuchermagnet gemausert hat sich das Weihnachtsdorf im Kieswerk Wagenhart. Begünstigt durch das beinahe frühlingshafte Wetter hatten so viele Besucher den Weg in die Wagenhart-Kiesgrube gefunden, dass zeitweise trotz großzügigem Platzangebot an den Ständen und um das Auftrittspodest drangvolle Enge herrschte.

Mit den Adventsgedanken von Pfarrer Meinrad Huber eröffnet, herrschte schon bald ein emsiges und geschäftiges Treiben an dem Ort, wo sonst große Kiestransporter und Kiesaufbereitungsmaschinen das Sagen haben. Neben einer Vielzahl von Angeboten von Lammspezialitäten einschließlich wärmender Lammfelle über Holzarbeiten, Schmuck und Handarbeiten gab es die Beratung über edle Destillate vom Edelbrandsommelier Gerhard Fetscher, frisches Obst, Fotoshooting für die persönliche Weihnachtskarte und sogar schlagfrische Christbäume, die reißenden Absatz fanden. Erstmals mit dabei waren Alpakas, die vor allem bei den jüngsten Besuchern gut ankamen und die Falkner aus Horgenzell, die mit ihren Wüstenbussarden und anderen Greifvögeln die Interessierten beeindruckten und so manche Information über dieses in unserer Region eher seltene Hobby geben konnten. Auch für das leibliche Wohl war von der Grillwurst über die Bogrács, die ungarische Gulaschsuppe, bis hin zu den schwäbischen Dennete und Maultaschen bestens gesorgt.

Für die Jüngsten der Besucher gab es den Besuch des Nikolauses ebenso wie die Kutschfahrten. Die beliebteste Attraktion für die Kinder waren aber die großen Kieshaufen, die an diesem Tag die perfekten Rutsch- und Surfbahnen waren. Einzig, der angekündigte Hubschrauber konnte wegen den Windverhältnissen nicht dabei sein. Für die musikalische Einstimmung auf die bevorstehenden Festtage sorgten die Allgäuer Alphornbläser, eine Abordnung des Musikvereins Hoßkirch und zum Abschluss der bemerkenswerte und vielbeachtete Auftritt des Kinderchores der Donaulerchen. „Wir sind beeindruckt und dankbar über den überwältigenden Zuspruch, den das Weihnachtsdorf hat und freuen uns darüber, dass wir damit wieder, wie in all den Jahren zuvor, einen Beitrag zugunsten der Buki-Kinderhilfe leisten können“, so die mit dem Verlauf des Weihnachtsdorfes mehr als zufriedenen Initiatoren Heidi Strobel und Jürgen Bechinger.

Zufrieden und dankbar zeigten sich auch die beiden Buki-Gründer Heidi Haller und Stefan Zell, die vor allem auch den über 100 Helfern, die dieses Weihnachtsdorf erst ermöglichten, dankten. Dass der Erlös und die Spenden dieses außergewöhnlichen Weihnachtsmarktes für die wichtige Arbeit dieser seit zwölf Jahren erfolgreichen Arbeit von BuKi entscheidend beiträgt, machte Stefan Zell in seinem Vortrag „Kinder in Roma Slums“ deutlich. „Viele unserer Kinder wachsen in bitterarmen Lebensverhältnissen auf: ohne Strom, ohne fließendes Wasser und vor allem ohne Bildung. Unser Ziel ist es, die Kinder aus ihren bitteren Lebensverhältnissen herauszuführen, um ihnen vor Ort in Rumänien neue Lebensperspektiven aufzuzeigen“ so das hehre und hohe Ziel, dem sich die Privatinitiative seit über einem Jahrzehnt mit viel Engagement verschrieben hat und die dabei auf ebensolche Aktionen zur Finanzierung dringend angewiesen ist.