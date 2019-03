Volksbank will auch als Spendensammler fördern

Die Volksbankfiliale Ennetach beschert der Volksbank Bad Saulgau das Jubiläum 150 Jahre Volksbank Bad Saulgau. Die ersten Mitglieder der Bank im Mengener Teilort gründeten ihre Bank im Jahr 1869 und damit zwei Jahre vor der Hauptstelle in Bad Saulgau. Gefeiert werden soll, so die Vorstandsmitglieder Klaus Rempensperger und Klaus Thaler am Donnerstag beim Bilanzpressegespräch, regional und eher bescheiden im Rahmen von Vertreter- und Mitgliederversammlungen. Um den regionalen Charakter der Genossenschaftsbank zu betonen, möchte die Bank ins Crowd-Funding einsteigen. Für regionale Projekte will sich die Bank nicht nur als Spender, sondern zusätzlich als Spendensammler übers Internet engagieren. Das Geschäftsgebiet der Volksbank Bad Saulgau umfasst den Landkreis Sigmaringen sowie im Kreis Ravensburg die Bereiche Aulendorf und Mochenwangen.

Die Volksbank Bad Saulgau ist trotz der für Banken schwierigen Phase niedriger Zinsen weitergewachsen. Die Bilanzsumme kletterte um weitere 53 Millionen Euro auf rund 1,13 Milliarden Euro. Dieses Wachstum basiert auf einem Plus bei den anvertrauten Kundengeldern (plus 3,5 Prozent), vor allem aber auf das weiterwachsende Geschäft bei den Kundenkrediten (plus 5,1 Prozent). Neue Kredite flossen je zur Hälfte an Bauherren und Unternehmen aus der Region.

Die Niedrigzinsphase bekommt die Bank über einen Rückgang von 200 000 Euro beim Zinsüberschuss zu spüren. Dafür kletterte der Provisionsüberschuss – die Einnahmen der Bank bei der Vermittlung an Partnerunternehmen – um 500 000 Euro. 150 000 Euro konnte die Bank bei den Personalkosten einsparen. Ende 2018 hatte die Bank 179 Vollzeitstellen, vier weniger als im Jahr zuvor. Dies sei die normale Fluktuation, so Klaus Remensperger und Klaus Thaler. Umstrukturierungen und Stellen, die aufgrund der Bewerbersuche erst mit Verzögerung besetzt wurden, seien der Grund. Für 2018 weist die Bank einen gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Millionen Euro höheren Gewinn von 8,3 Millionen Euro aus.

Die Bank setzt weiterhin auf Regionalität, hohe Beratungskompetenz vor Ort und sieht Chancen in der Digitalisierung. „Das ist unser großes Plus. Unsere Kunden können einen Beratungstermin vor Ort ausmachen. Die einfachen Dinge erledigen sie online“, sagt Vorstandsmitglied Klaus Remensperger. Dank der Möglichkeiten des online-Banking habe die Bank inzwischen in der Altersgruppe der 25 bis 30-Jährigen einen ordentlichen Marktanteil. „Wer in Hamburg studiert, braucht die Bank nicht mehr zu wechseln“, beton Remensperger.

Neue Filiale in Hohentengen

Die Volksbank investiert weiter in die Modernisierung ihrer Filialen. Die neue Filiale in der alten Schule in Hohentengen soll Anfang April eröffnet werden. Für das Beratungszentrum in Sigmaringen sei eine grundlegende Sanierung geplant. Dagegen sei eine Schließung von kleineren Filialen 2019 nicht vorgesehen, sie bleiben jedoch Gegenstand von Prüfungen. „Wenn Kunden die Leistung vor Ort nicht mehr in Anspruch nehmen, wäre es fatal, Filialen offenzuhalten“, so Vorstandsmitglied Klaus Thaler. Die Volksbank wolle aber zumindest in Orten ab 3000 Einwohnern vor Ort präsent bleiben.

Ihren regionalen Charakter will die Bank mit einer neuen Form der Unterstützung von Projekten von Vereinen und Institutionen unterstreichen. Über Crowd-Funding – eine Art der Finanzierung (Funding) von Projekten durch viele (Crowd) Internet-Nutzer – sollen gute regionale Ideen stärker als bisher gefördert werden. Die Volksbank will dafür die Plattform zur Verfügung stellen - einschließlich der Ausstellung von Spendenbescheinigungen – und das dafür notwendige Kapital über Spenden einsammeln. Selbst bleibt die Bank mit Mitteln aus dem Gewinnsparen allerdings weiter als Spender präsent. 150 000 Euro an Spenden werden Gewinnsparer in diesem Jahr über die Volksbank in der Region ausschütten.

Mit der Volksbank Altshausen werde eine Kooperation praktiziert. Als Beispiele nennen Remensperger und Thaler Kooperationen bei der Innenrevision oder den kurzzeitigen Einsatz von Personal im jeweils anderen Institut. Das sei eine Strategie gegen steigende Kosten wegen der Umsetzung der Flut von Vorschriften im Bankbereich. Um Fusion gehe es da nicht. Dafür müsste in Bad Saulgau jemand anklopfen. Klaus Thaler: „Unsere Tür ist für Gespräche immer offen.“