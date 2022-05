Volksbank verabschiedt drei langjährige Mitarbeiter in Ruhestand

Mit Alfred Stecher, Hartmut Schönbucher und Horst Rieger verabschieden sich 95 Jahre Treue, Kompetenz und Erfahrung von der Volksbank Bad Saulgau in den Ruhestand. Das schreibt die Bank in einer Pressemitteilung. Bei strahlendem Sonnenschein und einem schönen Ambiente im Innenhof der Hauptstelle fand die Verabschiedungsfeier von Alfred Stecher, Hartmut Schönbucher und Horst Rieger statt. Um sich bereits auf den neuen Lebensabschnitt vorbereiten zu können, nahmen alle Jungrentner in den vergangenen Jahren die Möglichkeit von „RENATE“, der rentennahen Altersteilzeit, mit einer Vier-Tageswoche in Anspruch. Gut vorbereitet konnten sie nun bereits die ersten Wochen ihres Rentnerdaseins genießen.

In seiner sehr persönlichen Begrüßung stellte Klaus Remensperger die lange und uneingeschränkte Verbundenheit der Mitarbeiter zu ihrer Volksbank Bad Saulgau heraus. Mit Stolz dürfen sie zusammengerechnet auf insgesamt 95 Jahre Betriebszugehörigkeit zurückblicken. Er betonte dabei, wie wertvoll gerade in dieser Zeit Treue, Erfahrung und Routine für eine erfolgreiche Bank seien.

In seiner Laudatio bedankte sich Edmund Arnold, Bereichsleiter Produktion, bei seinem Mitarbeiter Horst Rieger. Als damaliger Prüfungsassistent begegnete er ihm erstmalig 1987 bei der damaligen Raiffeisenbank Krauchenwies. In dieser Zeit war er aufgrund seiner Affinität für PCs mitverantwortlich für den Aufbau der EDV. Nach der Fusion mit der Volksbank Bad Saulgau war Horst Rieger 15 Jahre für die Kunden in Krauchenwies als Baufinanzierungsberater zuständig. Seit einem Jahr unterstützt er die Marktfolge Aktiv in Bad Saulgau. Edmund Arnold dankte dem zukünftigen Ruheständer für insgesamt 38 Jahre Treue und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft.

Daniel Teufel, Bereichsleiter für den Filialvertrieb, ließ es sich nicht nehmen, seinem langjährigen Mitarbeiter Hartmut Schönbucher mit sehr persönlichen Worten zu verabschieden. Als Daniel Teufel 1978 geboren wurde, trat Hartmut Schönbucher bereits in die damalige Raiffeisenbank Scheer ein. Daniel Teufel charakterisierte den langjährigen Filialleiter in Sigmaringendorf als einen mit grenzenlosem Selbstbewusstsein und großer Zielstrebigkeit ausgestatteten Menschen, der immer optimistisch anpackte. Auch im Namen der Kunden aus Sigmaringendorf freue er sich, dass die Filialleitung mit Felix Teufel im Sinne von Hartmut Schönbucher fortgeführt werden könne.

Nach über 27 Jahren Dienst am Kunden verabschiedet sich Alfred Stecher, Regionalleiter für die Region Ostrach und Pfullendorf, in den wohlverdienten Ruhestand. Der Bereichsleiter Firmenkunden, Ottmar Metzger, blickte zurück als Alfred Stecher am 1. April 1995 seine Tätigkeit als Filialdirektor in Ostrach antrat. In den 27 Jahren seines Wirkens trug der 2011 zum Prokuristen ernannte Alfred Stecher maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg der Bank bei. „Er war immer ganz nah an seinen Kunden und beriet seine Unternehmen gesamtheitlich. Ihm war nie das kurzfristige Geschäft wichtig, sondern setzte sich für den langfristigen Erfolg seiner von ihm betreuten Unternehmen ein“, zeigte Ottmar Metzger die Werte des neuen Ruheständers auf.

Im Namen der Mitarbeiter bedankte sich Betriebsratsvorsitzende Renate Bücheler bei allen Jubilaren für ihre Treue und stellte die Bedeutung guter sowie loyaler Mitarbeiter als Erfolgsfaktor für ein erfolgreiches Unternehmen heraus. Das Schlusswort oblag den Hauptpersonen des Abends. Sie brachten ihre Dankbarkeit für die Zeit bei der Volksbank Bad Saulgau zum Ausdruck, die von einem fairen Umgang, gegenseitiger Wertschätzung und einem guten Miteinander geprägt war. Bei lauen Temperaturen und vielen Gesprächen aus dem gemeinsam Erlebten wurde der Abend ausgiebig genossen.