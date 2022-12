Volksbank unterstützt soziale Einrichtungen und Vereine mit 213.000 Euro

Bei einer gemeinsamen Spendenübergabe in der Hauptstelle der Volksbank Bad Saulgau begrüßte Vorstandsmitglied Klaus Remensperger zahlreiche Vertreter von Vereinen und gemeinnützigen Institutionen. Insgesamt wurden in diesem Jahr 171.000 Euro Spenden- und 42.000 Euro an Sponsoringgeldern in die Region vergeben, teilt die Volksbank in einem Schreiben mit.

„Dass wir heute hier alle zusammengekommen sind, haben wir natürlich in erster Linie unseren zahlreichen Gewinnsparern zu verdanken“, begrüßte Vorstandsmitglied Klaus Remensperger die geladenen Spendenempfänger. „Was gibt es für einen schöneren Anlass, als insgesamt 213.000 Euro für tolle, gemeinnützige und soziale Projekte in der Region vergeben zu dürfen!“ freute sich Remensperger.

Ein Großteil des Spendenbudgets (171.000 Euro) kommt aus dem Gewinnsparen. Es ist der Bank ein besonderes Anliegen, dass damit verantwortlich umgegangen wird. Für das Jahr 2022 wurde bei der Planung das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus gerückt. Mit einer großen Baumpflanzaktion von mehr als 3000 Setzlingen nahm die Volksbank im Rahmen der Klima-Initiative „Morgen kann Kommen“ teil und spendete nicht nur 18.000 Euro, sondern packte auch tatkräftig mit den Schülerinnen und Schülern der Sonnenlugerschule Mengen bei der Pflanzung mit an.

Aber auch die Kleinsten wurden während der Weltsparwochen an das Thema Umweltschutz herangeführt. 108 Kindergartengruppen beteiligten sich an der Waldputzete der Volksbank Bad Saulgau und sammelten Müll. Als Dankeschön wurden insgesamt 10.800 Euro an die teilnehmenden Kindergärten der Region gespendet.

Traditionell unterstützte die Regionalbank auch in diesem Jahr wieder eine soziale Einrichtung mit einem VR-Mobil. Über den Zuschlag freute sich der ambulante Dienst St. Paul mobil und bedankte sich für die Übernahme der Leasingraten des Fahrzeuges für drei Jahre.

Eine Herzensangelegenheit war es der Volksbank die örtlichen „Helfer vor Ort“-Gruppen des Landkreis Sigmaringen bei der Spendenvergabe zu berücksichtigen. Insgesamt wurden 21.000 Euro ausgeschüttet, um die wertvolle Arbeit des ehrenamtlichen Rettungsdienstes zu unterstützen.

Während des gesamten Jahres wurde aber auch wieder einmal deutlich, wie wichtig die Gemeinschaft ist. Ganz nach dem Motto „Viele schaffen mehr“ konnten während des Jahres bereits sechs Großprojekte über das Crowdfunding-Portal der Volksbank Bad Saulgau finanziert werden. Marketingleiter Andreas Ostermaier stellte die Projekte im Detail vor. Tobias Amann bedankte sich stellvertretend für die Ortsverwaltung Burgweiler für die große Unterstützung der Regionalbank und verkündete stolz, dass die Geistlochhütte nach dem Brand dank der zahlreichen Unterstützer und einer Spendensumme von über 10.000 Euro wieder neu aufgebaut werden konnte.

Auch Andrea Göhring stellte ihr Crowdfunding Projekt den anwesenden Spendenempfängern vor und berichtete über ihre Arbeit im Verein Bauernhoftiere bewegen Menschen in Rulfingen. Dank der 52 Unterstützer konnte sie in nur wenigen Wochen eine Rollstuhlschaukel für Kinder mit Schwerstmehrfachbehinderung anschaffen, um auch Kindern im Rollstuhl den Schaukelspaß zu ermöglichen.

Des Weiteren konnten über das Crowdfunding Portal eine Wärmebilddrohne finanziert werden, um Kitze und Jungtiere vor der Mahd zu retten, das Portal wurde aber auch genutzt, um Vereinskleidung für Sport- und Musikvereine anzuschaffen. Einem ganz aktuellen Thema widmete sich der TC Krauchenwies, sie installierten Dank der Spender eine PV-Anlage auf dem Vereinsheim, um den gestiegenen Energiepreisen entgegenzuwirken und die Mitgliedsbeiträge trotz Energiekrise stabil zu halten.

„Wir sind begeistert von den vielen Projekten, die Sie in Ihren Vereinen und Institutionen verwirklichen, wir freuen uns sehr, ihre Herzensangelegenheiten mit unseren Spenden zu unterstützen, so das Abschlusswort von Klaus Remensperger, der allen Teilnehmern für ihr ganzjähriges ehrenamtliches Engagement dankte und zum Ausklang zu einem gemeinsamen Imbiss in den Innenhof einlud.

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung vom Posaunenchor Sigmaringen, der neben Glühwein und Punsch für beste Weihnachtsstimmung sorgte.