Volksbank: Entscheidungsfindung auf dem Postweg

Im vergangenen Geschäftsjahr feierte die Volksbank Bad Saulgau ihr 150-jähriges Bestehen. Eigentlich war bei der diesjährigen Vertreterversammlung geplant, einen würdigen Blick auf das gute Ergebnis des Jubiläumsjahres zu werfen. Aber aufgrund der Corona-Beschränkungen musste die Bank die Vertreterversammlung anstatt im Frühsommer verspätet im Herbst in einem schriftlichen Verfahren durchführen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Bank hervor.

Wie in den Jahren zuvor, stieg die Bilanzsumme der Volksbank Bad Saulgau abermals. Diese erhöhte sich um 107 Millionen auf nun mehr als 1236 Millionen Euro. Maßgeblichen Anteil daran hatte die Nachfrage der Mitglieder und Kunden nach Krediten. „Angesichts der niedrigen Zinsen ist vor allem im Bereich des Wohnungsbaus die Nachfrage ungebrochen“, erläutert Vorstandmitglied Klaus Remensperger die Entwicklung. So stieg das betreute Kundenkreditvolumen von 846 Millionen im Jahr 2019 um 51 Millionen auf insgesamt 898 Millionenb Euro an. Dies bedeutet eine Steigerung von rund 6,1 Prozent.

Besonders bemerkenswert an diesen Zahlen: Diese Entwicklung basiert auf der Vergabe von neuen Krediten in Höhe von über 160 Millionen Euro vorrangig in das Geschäftsgebiet der Volksbank Bad Saulgau. In einer ähnlichen Größenordnung – nämlich um 7,2 Prozent – stieg im vergangenen Jahr auch das betreute Kundeneinlagevolumen auf 1421 Millionen Euro zum Jahresende 2019. Der Hauptanteil floss dabei in Anlageformen der Verbundpartner innerhalb der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase ergibt dies insgesamt ein Betriebsergebnis vor Bewertung von 7,5 Millionen Euro, das nur leicht unter dem Ergebnis des Vorjahres liegt und eine angemessene Dotierung des Eigenkapitals ermöglicht. Diese positive Entwicklung der Genossenschaftsbank wurde von den Vertretern bei der diesjährigen Vertreterversammlung honoriert.

Diese fand allerdings aufgrund der Corona-Pandemie nicht als Präsenzveranstaltung statt, sondern wurde im schriftlichen Verfahren durchgeführt. Die 631 Mitgliedervertreter erhielten in mehreren Briefen Unterlagen zur Information, zur Diskussion und zur Abstimmung. Insgesamt schickten 346 Vertreter ihre Unterlagen mit dem Abstimmungsbogen zurück. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 55 Prozent. „Dafür bedanken wir uns bei unseren Vertretern. Dies zeigt das Interesse an unserer Volksbank Bad Saulgau“, so Wahlleiter und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Röck.

Ohne Gegenstimme erfolgte die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2019. Auch der Aufsichtsratsvorsitzende Max Erbgraf zu Königsegg-Aulendorf, sein Stellvertreter Stefan Röck sowie die Aufsichtsratsmitglieder Svenja Eisemann, Claudia Heydt und Dr. Helge-Alexander List wurden mit großer Mehrheit in ihren Ämtern bestätigt. Bei der Ausschüttung der Dividende wurde der Empfehlung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gefolgt. Diese sieht eine restriktive Dividendenausschüttung vor. „Trotzdem ist es uns ein Anliegen, unsere Mitglieder am guten Geschäftsjahr zu beteiligen. Um sowohl der Forderung der Aufsicht als auch unseren Mitgliedern gerecht zu werden, haben wir die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,5 Prozent empfohlen“, so Klaus Remensperger. Diesem Vorschlag folgten die Vertreter.

Die Ausschüttung der Dividende ergibt zusammen mit dem VR-MitgliederBonus eine durchschnittliche Gesamtrendite von 2,5 Prozent pro Anteil. Allerdings sei dieses gute Geschäftsjahr kein Grund entspannt in die Zukunft zu blicken, so die beiden Vorstandsmitglieder Klaus Thaler und Klaus Remensperger. Denn an der grundsätzlichen Situation habe sich für die Volksbank Bad Saulgau nichts geändert. Die Niedrigzinsphase wird nach Expertenmeinungen noch mehrere Jahre anhalten. Dies wird zu einem weiteren Rückgang des Zinsergebnisses – einer bedeutenden Ertragsquelle – der Volksbank Bad Saulgau führen. Zusammen mit den zunehmenden Regulierungsvorschriften wird deshalb der Druck auf die Kostensituation nicht geringer, richtet Klaus Thaler bereits den Blick auf das aktuelle Geschäftsjahr. Die Corona-Pandemie hat uns als Unternehmen und als regionaler Arbeitgeber viel an Flexibilität abverlangt, aber dadurch auch neue Wege eröffnet.“

So wurden zum Beispiel im Frühjahr viele Beratungsgespräche durchgeführt – vor allem im Bereich der Firmenkunden – um schnell und unbürokratisch zu helfen. Allerdings fanden diese Gespräche oft nicht persönlich statt, sondern am Telefon oder über digitale Konferenzen. „Diese Digitalisierung verstärkte sich auch im Privatkundenbereich, indem immer mehr Mitglieder in kurzer Zeit die digitalen Leistungen und Services für sich entdeckten und in Anspruch nahmen“, ergänzt Klaus Remensperger.

Erfreulich sei auch die Tatsache, dass gerade in diesen Zeiten die Nachfrage nach einer individuellen genossenschaftlichen Beratung überdurchschnittlich gestiegen ist. Menschen würden Orientierung und Hilfe bei ihren Entscheidungen suchen und schätzen dabei die Kompetenz ihres Beraters.