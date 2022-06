Volksbank Bad Saulgau übergibt „Kindertaxi“

Die Kinder bekamen große Augen und staunten nicht schlecht als der Ostracher Filialleiter, Karl-Markus Michel, von der Volksbank Bad Saulgau das neue Kindertaxi dem Kindergarten Burgweiler offiziell übergab. Sowas hatten die Kinder noch nicht gesehen, kannten aber keine Berührungsängste und eroberten gleich das neue Gefährt. „Uns ist es wichtig, die Zukunft in der Region zu stärken. Durch die Übergabe des Kindertaxis richten wir unsere Augen auf unsere Zukunft: Unsere Kinder.“ Mit diesen Worten übergab Karl-Markus Michel das motorisierte Kindertaxi, das Platz für sechs Kinder bietet.

Durch den Motor können problemlos Anstiege oder auch Schotterwege gemeistert werden. „Wir sind oft mit den Kindern im Ried rund um unseren Kindergarten unterwegs. Da ist das Kindertaxi einfach klasse, ganz speziell für unsere ganz Kleinen. Nicht nur weil wir die Kinder damit fahren können, sondern auch weil wir hier noch Utensilien der anderen Kinder transportieren können“, sagt Leiterin Christine Koschmieder vom Kindergarten Burgweiler.

Möglich macht diese Spende die VR-GewinnSparer der Volksbank Bad Saulgau. Vom Loseinsatz in Höhe von zehn Euro werden monatlich 7,50 Euro angespart, 63 Cent fließen als gemeinnützige Spende über die Genossenschaftsbank zurück in das Geschäftsgebiet der Bank. Mit dem verbleibenden Anteil nehmen die VR-GewinnSparer an monatlichen Verlosungen teil, bei der Autos, Grill, Mountainbikes, Geldpreise oder auch Reisen gewonnen werden können. „Diese Form der Unterstützung entspricht genau dem genossenschaftlichen Prinzip: „Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“, betont Karl-Markus Michel.