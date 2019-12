80 Jahre und kein bisschen langsam - das trifft auf Volker Langlotz vom ALZ Sigmaringen zu. Der älteste ALZ-Athlet nahm eine Woche nach seinem runden Geburtstag am Athen-Marathon teil, der nach Angaben des Veranstalters teilnehmerstärksten Ausgabe des Laufs seit seinem Bestehen. Von rund 18 000 Läufern, die für den Marathon gemeldet hatten, haben über 16 000 das Rennen beendet. Langlotz belegte in seiner (inoffiziellen) Altersklasse den ersten Platz. Denn zu Langlotz’ Leidwesen hatte der Veranstalter nur eine Wertung für über 75 Jahre alte Starter angeboten. Somit wurde Volker Langlotz in der Altersklasse der Über-75-Jährigen - trotz fünf Jahren Abstand zum nächstjüngeren Starter noch Dritter und erlief somit einen Podestplatz. In einer Zeit von 4:40 Stunden auf der anspruchsvollen Strecke über 42,195 Kilometer konnte er zudem 8000 jüngere Starter hinter sich lassen. In seiner bescheidenen Art fasste er das Rennen kurz und prägnant zusammen: „Der Lauf war sehr gut organisiert. Das Wetter mit gelegentlichen Schauern um die 20 Grad Celsius akzeptabel. Ich fühlte mich auf der gesamten Strecke gut, besonders im Anstieg zwischen Kilometer zehn und dreißig. Ab Kilometer fünfunddreißig kam ich etwas außer Tritt und tat mich auf den letzten beiden Kilometern echt schwer. Alles zusammen ein tolles Lauferlebnis, zu dem ein Großteil meiner Familie mit beigetragen hat. Begleitet haben mich meine Frau Erika und meine beiden Kinder. Eines war extra aus den Staaten angereist, um beim 57. Marathon seines Vaters mit dabei zu sein.“