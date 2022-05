Vocal Pop-Jazz im Alten Kloster mit US-Sänger Steven Santoro

Das „Steven Santoro Quartet“ gastiert am Donnerstag, 19. Mai, um 20 Uhr im Alten Kloster. Steven Santoro ist ein US-amerikanischer Singer-Songwriter, der in seinen lyrisch-melancholischen Songs Jazz, Pop und Latin zu einer perfekten Symbiose vereint. In der Tradition von Billy Joel und Randy Newmann stehend, besticht er mit seiner ausdrucksstarken Stimme und Bühnenpräsenz. 2009 holte ihn Stimg als Background-Sänger in seine Band, und anschließend hat er mit internationalen Jazz- und Pop-Stars von Lee Ritenour über Carlos Vega bis Joe Porcaro zusammengearbeitet. Steven Santoro, der 2018 schon das Publikum im Alten Kloster begeisterte, präsentiert zusammen mit seinem Quartett eigene Songs sowie Cover-Versionen aus Pop und Jazz: Vokal-Jazz vom Feinsten.