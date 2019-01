Vladimir Bozic wechselt nach Balingen

Handball-Zeitligatabellenführer HBW Balingen-Weilstetten startet mit einer Neuverpflichtung ins neue Jahr. Nachdem Torhüter Tomas Mrkva dem Balinger Geschäftsführer Wolfgang Strobel Mitte November mitgeteilt hatte, dass er den nächsten Schritt in seiner Profikarriere machen möchte und deshalb den Verein am Ende der Saison verlassen wird, haben die Verantwortlichen den Spielermarkt sondiert und sind beim Ligakonkurrenten Rhein Vikings fündig geworden. Von dort wechselt Vladimir Bozic mit sofortiger Wirkung zu den „Galliern von der Alb“.

„Nach der guten Europameisterschaft von Tomáš war allen Beteiligten klar, dass es schwer werden würde ihn langfristig zu halten. Alle Beteiligten sind zuversichtlich, in Vladimir Bozic eine sehr gute Lösung für den HBW gefunden zu haben“, ist Geschäftsführer Strobel davon überzeugt, dass der 35-jährige Kroate optimal in dieses Schema passt. Als äußert positiv wertet Strobel auch die Tatsache, dass Bozic von den Rheinländern nach entsprechenden Verhandlungen die sofortige Freigabe bekam. „Die sofortige Verpflichtung gibt uns die Chance, die Integration hinsichtlich nächster Runde zu erleichtern,“ sagt HBW-Trainer Jens Bürkle. Er freut sich, dass sein neuer Torhüter ab sofort mit an Bord ist.

Dass der Balinger Neuzugang bereits viel Erfahrung gesammelt hat, verrät ein Blick auf seine sportliche Vita. Seine Profikarriere startete Božić im Jahre 2000 bei seinem Heimatverein in Split. Nach elf Jahren in Kroatien bekam er bei der TSG Ludwigshafen-Friesenheim die Möglichkeit sich in der deutschen Bundesliga zu zeigen. Beim Erstligisten hatte sich Kevin Klier verletzt und Božić sollte kurzfristig für ein paar Wochen den „Feuerwehrmann“ spielen. Sein Vertrag wurde aber bis zum Saisonende verlängert. Im Laufe seiner Karriere spielte er mit verschiedenen Vereinen in allen internationalen EHF-Wettbewerben, in der Champions League, im EHF-Cup und im Challenge-Cup. 2010 stand der 198 cm große und 104 kg schwere Torhüter im Aufgebot der kroatischen Nationalmannschaft.

2016 führte ihn sein Weg wieder zurück nach Deutschland. Beim Neusser HV, der später mit ART Düsseldorf unter dem Namen Rhein-Vikings fusionierte, hatte er maßgeblichen Anteil am souveränen Zweitligaaufstieg und auch am Klassenerhalt der vergangenen Saison. In der aktuellen HBL-Statistik zählt Vladimir Bozic genau wie Tomáš Mrkva zu den besten Torhütern der 2. Liga. „Nach zweieinhalb Jahren in Düsseldorf wollte ich für mich eine Veränderung und Balingen hatte für mich das beste Konzept und ist ein großer Verein. Ich habe über den HBW nur Positives gehört,“ erklärte Vladimir Bozic im Gespräch.