Vincent Wagner sprintet zum Meistertitel

Mit einem Team von sechs Athleten hat die Leichtathletikgemeinschaft (LG) Sigmaringen an den oberschwäbischen Hallenmeisterschaften im Berufsschulzentrum Biberach teilgenommen. Drei Sportler der PSG Sigmaringen und drei Sportler des TSV Aach-Linz kehrten mit einem Titel, weiteren guten Platzierungen und zwei Seniorentiteln nach Hause zurück.

Bei den Jüngsten, in der Klasse M 12, waren mit Vincent Wagner und Leo Drissner zwei Starter der PSG Sigmaringen über 50 Meter am Start. Beide qualifizierten sich in Zeiten von 8,02 und 8,34 Sekunden für den Endlauf. Mit einem Blitzstart im Endlauf zog Vincent Wagner nach dem Start dem Feld davon. Erst auf der Ziellinie wurde er eingeholt, aber nicht überholt. Nach Auswertung des elektronischen Zielfotos gab es zwei Sieger und Vincent Wagner holte sich den oberschwäbischen Meistertitel. Er steigerte seine Vorlaufzeit auf 7,74 Sekunden. Leo Drissner steigerte sich ebenfalls und verpasste als Vierter in 8,14 Sekunden den Sprung aufs Treppchen nur knapp. Im Weitsprung lagen beide nahe beisammen. Vincent Wagner wurde mit 4,08 Metern Zweiter, Leo Drissner mit exakt vier Metern Dritter.

Jason Leimer holt Titel

Bei den 13-jährigen Mädchen starteten Elin und Elea Rosenthal vom TSV Aach-Linz. Über 50 Meter sprintete Elin Rosenthal als Vizemeisterin nach 8,15 Sekunden durchs Ziel. Ihre Schwester Elea verpasste den Endlauf knapp und wurde in 8,56 Sekunden Sechste. Im Weitsprung wurde Elin Rosenthal mit 3,84 Metern Vierte und im Kugelstoßen mit 5,08 Metern Fünfte, während ihre Schwester Elea im Weitsprung als Siebte auf 3,36 Meter kam und im Kugelstoßen mit 4,10 Metern ebenfalls Siebte wurde.

Ihr Vereinskamerad Jason Leimer (TSV Aach-Linz) startete in der Klasse M 15 ebenfalls in diesen drei Disziplinen. Im Kugelstoßen holte er sich mit 9,63 Metern den oberschwäbischen Vizemeistertitel und über 50 Meter belegte er im Endlauf nach 6,81 Sekunden - nur eine Hundertstelsekunde hinter dem Zweiten - den dritten Rang. Ebenfalls Dritter wurde er im Weitsprung mit 4,07 Meter. Hier hatte er noch Luft nach oben.

Einer der ältesten Teilnehmer, und vor 30 Jahren bereits bei den ersten Hallenmeisterschaften in Biberach am Start, war Gerhard Schatz (PSG Sigmaringen). Er ist in diesem Jahr in die neue Altersklasse M 60 „aufgestiegen“. Im Kugelstoßen packte er seinen bekannten letzten Versuch aus und stieß die Kugel im sechsten Durchgang auf 11,62 Meter. Damit schaffte er auf Anhieb die Qualifikation für die deutschen Seniorenmeisterschaften im März dieses Jahres. Seinen zweiten Start absolvierte Gerhard Schatz über 60 Meter Hürden. Auch in dieser Disziplin war er nicht zu schlagen und schaffte in 12,02 Sekunden ebenfalls die Qualifikationszeit für die deutschen Seniorenhallenmeisterschaften.