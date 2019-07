Vincent Wagner holt Bronze

Vincent Wagner (PSG Sigmaringen) hat bei den württembergischen Mehrkampfmeisterschaften der U14 die Bronzemedaille gewonnen. Die LG Sigmaringen hatte sich mit zwei Mannschaften für die Titelkämpfe qualifiziert.

Doch zunächst gab es eine scchlechte Nachricht aus Sicht der LG: In der männlichen Jugend konnte nur Vincent Wagner (PSG Sigmaringen) starten. Seine Mannschaftskollegen mussten verletzt passen. Doch Wagner trumpfte auf: Bereits in der ersten Disziplin, dem Hochsprung des Jahrgangs 2007, gehörte er mit seiner neuen persönlichen Bestleistung zu den besten Springern. Ausgezeichnet war dann sein Ballwurf auf 41 Meter. Mit diesem Wurf war er der zweitbeste Werfer des gesamten Feldes. Im Weitsprung verpasste er seine Bestweite nur um wenige Zentimeter und blieb im Vorderfeld klassiert. Zum Abschluss des Tages lief er die 75 Meter in 10,96 Sekunden. Damit stellte er im Vierkampf eine neue persönliche Bestleistung auf und belegte mit 1610 Punkten einen tollen dritten Platz bei den württembergischen Meisterschaften.

Auch die weibliche Jugend U 14 musste einen Ausfall verkraften, aber die verbliebenen drei Mädchen kämpften wacker. Am besten kam Milena Wassmer (TSV Stetten a.k.M.) durch den Vierkampf. Sie hatte ihre besten Ergebnisse über 75 Meter mit 11,17 Sekunden und mit 34 Meter im Ballwurf. Am Ende hatte sie 1593 Punkte gesammelt. Nina Guffarth (TV Mengen) hatte ihr bestes Ergebnis im Weitsprung und sammelte 1420 Punkte. Dritte im Bunde war Melina Buhl (TSV Stetten a.k.M.), die den Ball auf 30,50 Meter warf und auf 1369 Punkte kam. Am Ende landete die Mannschaft in einem sehr großen Feld mit 4382 Punkte auf dem 24. Platz.