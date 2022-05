Vincent Wagner gewinnt L-Springen

In Herbertingen ist das Finale im Oberschwaben-Junioren-Cup für Nachwuchsreiter ausgetragen worden. Zugelassen sind jugendliche Reiter bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, die einem der zahlreichen Vereine des Pferdesportkreises Oberschwaben angehören. Zudem wurden die Kreismeistertitel vergeben.

Die Reiter mussten schon in Krumbach und Hauerz gute Leistungen zeigen, um diese in den Finalprüfungen in Herbertingen zu halten, zu bestätigen oder weiter auszubauen. Gute reiterliche Ausbildung und ein gut ausgebildetes Pferd sind eine der Voraussetzungen für den langfristigen Erfolg im Reitsport. So auch beim Cup. Nur eine konstante Leistung über drei Turniere mit verschiedenen Voraussetzungen führen zum erhofften Podestplatz in Herbertingen.

Das Niveau der jugendlichen Reiter im Raum Oberschwaben stimmt, was sich im Notenspiegel über mehrere Turniere bestätigt hat.

Zeitgleich wurden die Kreismeister der jugendlichen Reiter bis 18 Jahre ermittelt. Die Leistungen der jungen Sportler wurden durchweg mit guten Noten der Turnierrichter bestätigt. Das zeigt einen guten Ausbildungsstand. Die Titel verteilten sich auf drei Vereine: den RFV Fulgenstadt, den RFV Herbertingen und den RC Sigmaringen. Gleich zwei Titel gewann Jule Marie Gissa (RFV Herbertingen). Sie siegte in der Dressur der Klasse A und im Springen der Klasse E.

Für den RFV Fulgenstadt gewannen Lara Krebs (Dressur Klasse L), Ida Diesch (Reiter-Wettbewerb) und Louisa Marie Hempel (Springreiter-Wettbewerb) drei Titel. Ein weiterer Titel für Herbertingen ging an Maya Sofie Gissa (Dressur-Wettbewerb). Den Titel im Springen der Klasse L holte Vincent Wagner (RC Sigmaringen).

Für den Landesjugendcup, in der Klasse A U14 und Klasse L U16 reisten die Sportler aus ganz Baden-Württemberg an. Das Finale für diese Reiter findet im September in Pforzheim statt.